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Двум нижегородским университетам выделили 530 млн рублей на развитие инженерных школ

Минобрауки РФ утвердило распределение 10 млрд руб. грантов для университетов на развитие передовых инженерных школ в 2023 году. Нижегородский технический университет Алексеева (НГТУ) получит 182,4 млн руб., Университет Лобачевского (ННГУ) – 348,2 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средства выделяются на повышение квалификации преподавателей и управленцев инженерных школ, стажировки лучших студентов магистратуры и на развитие самой школы.

Передовые инженерные школы были созданы в 2022 году. В ННГУ она работает по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника», в НГТУ – «атомное машиностроение».

Анастасия Еремина

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