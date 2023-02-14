Двум нижегородским университетам выделили 530 млн рублей на развитие инженерных школ

Минобрауки РФ утвердило распределение 10 млрд руб. грантов для университетов на развитие передовых инженерных школ в 2023 году. Нижегородский технический университет Алексеева (НГТУ) получит 182,4 млн руб., Университет Лобачевского (ННГУ) – 348,2 млн руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Средства выделяются на повышение квалификации преподавателей и управленцев инженерных школ, стажировки лучших студентов магистратуры и на развитие самой школы.
Передовые инженерные школы были созданы в 2022 году. В ННГУ она работает по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника», в НГТУ – «атомное машиностроение».