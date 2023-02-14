В Самаре старинную больницу Шихобалова предложили обновить за 932 млн рублей

Власти Самарской области рассматривают возможность использования здания народной больницы им. Антона Шихобалова под поликлинику регионального кожно-венерологического диспансера и центра медицинской профилактики. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в правительстве.

Указанная поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену. Однако для реализации проекта необходимо обновление здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это произойдет при условии включения плана работ на объекте в региональный закон об областном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 – 2025 года. После этого могут быть выделены средства на работы.

По предварительным расчетам, обновление здания больницы имени Шихобалова обойдется областному бюджету в 932,2 млн руб. Из них 41,3 млн руб. составят проектно-изыскательские работы.

После выделения средств на работы власти рассчитывают провести торги и найти подрядчика. Здание народной больницы им. Антона Шихобалова находится в Самаре на ул. Ленинской, 75.

Она была построена в 1907—1908 годах на деньги купца первой гильдии Антона Шихобалова по проекту архитектора Александра Щербачева. Больница находилась рядом Покровским собором, который также был построен на средства Шихобаловых.

В настоящее время здание представляет собой объект незавершенного строительства. В последний раз строительно-монтажные работы проводились в нем в 2013 году по программе модернизации здравоохранения в регионе.

В 2014 году реконструкция здания была приостановлена из-за отсутствия финансирования. Ранее стало известно о том, что полицейское управление в Самаре отреставрируют за 91 млн руб.

Георгий Портнов