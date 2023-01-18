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Полицейское управление в Самаре отреставрируют за 91 млн рублей

Министерство культуры России выделит 91 млн рублей на реставрацию здания полицейского управления в Самаре. Речь идет о доме на ул. Фрунзе, 112, объекте культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В настоящее время уже проведены торги. Тендер выиграло ООО «Вега групп регион».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе прочего исполнитель обновит фасад здания и благоустроит прилегающую к нему территорию.

Реставрацию планируется завершить до 30 июня следующего года. В Дом полицейского управления в Самаре с декабря 1917 по июнь 1918 года размещался штаб охраны города.

Георгий Портнов

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