Полицейское управление в Самаре отреставрируют за 91 млн рублей

Министерство культуры России выделит 91 млн рублей на реставрацию здания полицейского управления в Самаре. Речь идет о доме на ул. Фрунзе, 112, объекте культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В настоящее время уже проведены торги. Тендер выиграло ООО «Вега групп регион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе прочего исполнитель обновит фасад здания и благоустроит прилегающую к нему территорию.

Реставрацию планируется завершить до 30 июня следующего года. В Дом полицейского управления в Самаре с декабря 1917 по июнь 1918 года размещался штаб охраны города.

Георгий Портнов