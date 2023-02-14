Европа потратила почти €800 млрд на преодоление энергетического кризиса

С начала энергетического кризиса европейские страны в совокупности потратили на его преодоление €768 млрд. Из них €657 млрд пришлось на Евросоюз, €103 млрд — на Великобританию и €8 млрд — на Норвегию. Таковы последние данные, обнародованные исследовательской компанией Bruegel. Больше всего средств (почти треть от общей суммы) на различные меры поддержки населения и бизнеса выделила Германия. За ней следуют Великобритания, Италия, Франция. Далее с большим отрывом все остальные страны.

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В исследовании учитывается финансирование, выделяемое правительствами стран на преодоление негативных последствий роста цен на энергоносители. В том числе меры, направленные на регулирование цен, снижение налогов и сборов, увеличение пособий отдельным категориям населения и другие.