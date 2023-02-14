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Коммерсантъ FM
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«Авито»: в январе в Москве на рынке вторички легче всего продавались студии

Платформа «Авито Недвижимость» провела исследование московского рынка «вторички», результаты которого показали, что в январе 2023 года в столице быстрее всего продавались квартиры-студии — их средний срок экспозиции составил 2,2 месяца (цена за квадратный метр — 250 тыс. руб.). Дольше всего продавались многокомнатные квартиры (5,7 месяца при стоимости в 377 тыс. руб. за квадрат).

«В 2020–2021 годах квартиры могли продаваться за дни. Сейчас сроки, естественно, увеличились из-за падения платежеспособного спроса и, во-вторых, давления цен, сформировавшихся в 2020–2021 годы»,— прокомментировал исследование коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Как указано в пресс-релизе «Авито» (есть у «Ъ»), на рынке первичной недвижимости срок экспозиции московских квартир составил около пяти месяцев. Собственники также столкнулись со сложностями при продаже самых дорогих квартир с четырьмя и более комнатами — срок продажи таких объектов при средней стоимости в 469 тыс. руб. за квадратный метр составил восемь месяцев.

В декабре «РИА Новости» со ссылкой на агентство Intermark Real Estate сообщало, что снижение активности на рынке спровоцировало падение цен на аренду элитной недвижимости в среднем на 18% (до 222 тыс. руб. в месяц). Спад объяснили массовой релокацией целевой аудитории премиальной недвижимости за рубеж.

Андрей Сапожников

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