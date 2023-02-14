Суд в Южной Корее постановил впустить в страну двух россиян, бежавших от мобилизации

Окружной суд южнокорейского Инчхона постановил отменить решение миграционной службы в отношении двух россиян, которым отказали в предоставлении статуса беженца, сообщает телеканал KBS. В общей сложности пятеро россиян около четырех месяцев проживали в городском аэропорту. Они бежали в Южную Корею, чтобы избежать призыва по мобилизации на родине.

Осенью 2022 года россияне подали прошение на получение статуса беженца, но иммиграционная служба Южной Кореи им отказала, сочтя, что нежелание попасть под призыв на военную службу не считается основанием для признания их беженцами. В октябре россияне подали иск на решение службы. Местные правозащитники призвали правительство Южной Кореи пустить мужчин в страну, назвав их «политическими беженцами, которым грозит преследование».

Ожидается, что двое россиян, выигравших иск, покинут аэропорт на этой неделе и будут готовиться к получению статуса беженца. Иски еще двоих россиян находятся на рассмотрении, иск пятого отклонили без объяснения причин, но он намерен это обжаловать.

Газета The Korea Times писала, что двое россиян прибыли в Сеул в октябре, еще трое — в ноябре. По решению суда по заявлению об апелляции россиянам могут выдать визы G-1, которые гарантируют им временное пребывание в Корее до окончания проверки на получения статуса беженца.

Лаура Кеффер