Президента Нотариальной палаты Дагестана лишили лицензии нотариуса

Ленинский районный суд Махачкалы лишил лицензии нотариуса президента Нотариальной палата Дагестана Шамсутдина Джалаева и запретил ему заниматься нотариальной деятельностью. Выяснилось, что эту работу он совмещал со службой в МВД, а статус нотариуса ему помог получить отец, возглавлявший палату.

Исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц по факту нарушения частнопрактикующим нотариусом Махачкалинского нотариального округа Шамсутдином Джалаевым федерального законодательства поступило в суд от прокуратуры.

Как выяснил надзорный орган, в январе 2007 года Шамсутдин Джалаев, находившийся на службе в МВД и не имея права совмещать ее с иной трудовой деятельностью, поступил на должность стажера нотариуса к своему отцу Магомеду Джалаеву, который возглавлял Нотариальную палату республики.

Отец составил положительное заключение о прохождении сыном стажировки у него как у нотариуса и сам же утвердил его. В 2008 году Шамсутдин Джалаев сдал квалификационный экзамен и спустя год получил лицензию на право заниматься нотариальной деятельностью. Однако, согласно данным в личном деле, он не забирал свою трудовую книжку из республиканского управления МВД вплоть до 2009 года. Поэтому прокуратура сделала вывод, что трудовой договор между ним и Нотариальной палатой был заключен в 2007 году без предъявления трудовой книжки работодателю.

Иск по гражданскому делу в отношении Джалаева поступил в суд еще в августе 2022 года, в октябре началось рассмотрение дела по существу. В качестве третьих лиц в процессе помимо Нотариальной палаты участвовали МВД и Минюст республики. В итоге судья Салман Абдурахманов удовлетворил исковое заявление прокуратуры, лишив Шамсутдина Джалаева права заниматься нотариальной деятельностью и аннулировав его лицензию нотариуса, сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Президентом Нотариальной палаты Дагестана Шамсутдин Джалаев был избран в октябре 2018 года. Сейчас на официальном сайте палаты он по-прежнему фигурирует в качестве ее президента. Однако на странице, посвященной органам управления, нет биографической справки главы палаты, осталась лишь подробная биография ее бывшего президента Магомеда Джалаева, после которой следует уточнение, что «в случаях отсутствия президента палаты его обязанности исполняет вице-президент».

Юлия Рыбина, Махачкала