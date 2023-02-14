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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин может встретиться с Александром Лукашенко 17 февраля

Президент России Владимир Путин может встретиться с белорусским коллегой в пятницу, 17 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время пресс-колла его спросили, определено ли место встречи двух президентом, и может ли встреча состояться в пятницу. «Может... Об остальном — сообщим»,— ответил представитель Кремля.

Господа Путин и Лукашенко 5 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали в том числе возможность встречи. В прошлый раз они встречались в декабре 2022 года в рамках неформального саммита лидеров стран СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге.

Подробнее о саммите читайте в материале «Ъ» «Перстни веером».

Лаура Кеффер

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