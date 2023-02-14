«ОР групп» не смогла оспорить решение суда, возбудившего дело о ее банкротстве

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ОР групп» (входит в OR GROUP, ранее – «Обувь России») на решение суда первой инстанции, возбудившего производство по делу о банкротстве компании по заявлению Промсвязьбанка.

ПСБ инициировал банкротство «ОР групп» 24 октября 2022 года. Неделю спустя арбитражный суд Москвы принял заявление банка к производству. Юристы «ОР групп» обжаловали это решение – они просили отменить этот судебный акт и возвратить заявление ПСБ. Обосновывая свою позицию, они предположили, что требование кредитора связано с вступившим в силу только в октябре решением суда о взыскании с «ОР групп» в пользу Промсвязьбанка 580 млн руб. долга по биржевым облигациям. Однако суд сделал вывод о необоснованности этих доводов, так как в своем заявлении Промсвязьбанк просит включить в реестр не эту сумму, а 1,7 млрд руб. долга в связи с неисполнением компаниями группы обязательств по договорам поручительства по кредитам.

OR Group — торговая платформа, которая объединяет маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек, изготавливает обувь под собственными брендами. Группа была основана в 2003 году в Новосибирске, включена в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. С начала 2022 года входящее в группу ООО «ОР» допустило серию дефолтов по нескольким выпускам облигаций. После 17 октября в арбитражные суды начали поступать заявления о банкротстве компаний группы.

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Дарья Решетникова