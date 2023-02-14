Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В грузинском парламенте зарегистрирован законопроект об иноагентах

В ближайшие дни законодательный орган Грузии приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта «О прозрачности внешнего влияния». Об этом во вторник, 14 февраля, на специальном брифинге заявил член парламентской фракции «Сила народа» (СН) Гурам Мачарашвили.

Похожий закон действует и в Российской Федерации, но СН ссылается не на российский, а на американский опыт. «Мы составляли текст закона в соответствии с аналогичным законодательством США и других демократических стран, в том числе Австралии»,— подчеркнул господин Мачарашвили.

Необходимость принятия закона СН обосновывает тем, что общество «имеет право знать источники финансирования различных неправительственных организаций и СМИ», которые «активно участвуют в законодательной деятельности и формировании общественного мнения».

Имеется в виду, что различные НКО принимают участие в обсуждении многих важных законопроектов в ходе слушаний в парламентских комитетах, причем имеют совещательный голос, чем активно пользуются, продвигая те законодательные положения, которые сами считают нужными. Параллельно активную помощь в их усилиях им оказывают оппозиционные СМИ.

Согласно новому законопроекту, все НКО, а также СМИ, финансируемые из-за рубежа больше чем на 20%, будут обязаны зарегистрироваться в специальном реестре Службы государственного реестра Грузии. Отказ от регистрации повлечет за собой наказание в виде крупного штрафа. Причем уплата штрафа не освобождает потенциального иноагента от необходимости зарегистрироваться.

В свою очередь, внесение субъекта (физического либо юрлица) в «реестр иноагентов» приведет к ограничению их права участвовать в работе парламентских комитетов и комиссий, а также к запрету государственным служащим всех уровней общаться с ними либо предоставлять любую информацию.

«Сила народа» состоит из бывших членов парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), покинувших ГМ в знак протеста против недостаточно жесткой позиции этой партии в отношении «попыток США и ЕС по втягиванию Грузии в войну». Тем не менее СН и ГМ до сих пор входят в единую парламентскую «коалицию большинства».

Однопартийцы Михаила Саакашвили из оппозиционной партии «Единое национальное движение» считают СН «агрессивной пророссийской группировкой темных обожателей Путина».

Что представляет собой российский единый реестр иноагентов — в материале «Ъ» «Минюст объединил иноагентов».

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...