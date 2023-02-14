В грузинском парламенте зарегистрирован законопроект об иноагентах

В ближайшие дни законодательный орган Грузии приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта «О прозрачности внешнего влияния». Об этом во вторник, 14 февраля, на специальном брифинге заявил член парламентской фракции «Сила народа» (СН) Гурам Мачарашвили.

Похожий закон действует и в Российской Федерации, но СН ссылается не на российский, а на американский опыт. «Мы составляли текст закона в соответствии с аналогичным законодательством США и других демократических стран, в том числе Австралии»,— подчеркнул господин Мачарашвили.

Необходимость принятия закона СН обосновывает тем, что общество «имеет право знать источники финансирования различных неправительственных организаций и СМИ», которые «активно участвуют в законодательной деятельности и формировании общественного мнения».

Имеется в виду, что различные НКО принимают участие в обсуждении многих важных законопроектов в ходе слушаний в парламентских комитетах, причем имеют совещательный голос, чем активно пользуются, продвигая те законодательные положения, которые сами считают нужными. Параллельно активную помощь в их усилиях им оказывают оппозиционные СМИ.

Согласно новому законопроекту, все НКО, а также СМИ, финансируемые из-за рубежа больше чем на 20%, будут обязаны зарегистрироваться в специальном реестре Службы государственного реестра Грузии. Отказ от регистрации повлечет за собой наказание в виде крупного штрафа. Причем уплата штрафа не освобождает потенциального иноагента от необходимости зарегистрироваться.

В свою очередь, внесение субъекта (физического либо юрлица) в «реестр иноагентов» приведет к ограничению их права участвовать в работе парламентских комитетов и комиссий, а также к запрету государственным служащим всех уровней общаться с ними либо предоставлять любую информацию.

«Сила народа» состоит из бывших членов парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), покинувших ГМ в знак протеста против недостаточно жесткой позиции этой партии в отношении «попыток США и ЕС по втягиванию Грузии в войну». Тем не менее СН и ГМ до сих пор входят в единую парламентскую «коалицию большинства».

Однопартийцы Михаила Саакашвили из оппозиционной партии «Единое национальное движение» считают СН «агрессивной пророссийской группировкой темных обожателей Путина».

Что представляет собой российский единый реестр иноагентов — в материале «Ъ» «Минюст объединил иноагентов».

Георгий Двали, Тбилиси