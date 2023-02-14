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Коммерсантъ FM
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Учения ОДКБ «Нерушимое братство» вместо Армении примет Киргизия

Учения «Нерушимое братство», от проведения которых отказалась Армения, пройдут в Киргизии. Об этом сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции»,— рассказал он (цитата по ТАСС). Даты проведения учений не приводятся.

10 января Армения проинформировала ОДКБ о «нецелесообразности» проведения в стране учений «Нерушимое братство-2023». В Кремле заверили, что Ереван остается «очень близким союзником» Москвы. МИД РФ сказал, что отказ Армении проводить у себя учения создает определенные трудности для государств—членов организации.

Об отношениях Армении с другими странами — в материале «Ъ» «Европейские наблюдатели присмотрят за Арменией».

Лаура Кеффер

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