Учения ОДКБ «Нерушимое братство» вместо Армении примет Киргизия

Учения «Нерушимое братство», от проведения которых отказалась Армения, пройдут в Киргизии. Об этом сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции»,— рассказал он (цитата по ТАСС). Даты проведения учений не приводятся.

10 января Армения проинформировала ОДКБ о «нецелесообразности» проведения в стране учений «Нерушимое братство-2023». В Кремле заверили, что Ереван остается «очень близким союзником» Москвы. МИД РФ сказал, что отказ Армении проводить у себя учения создает определенные трудности для государств—членов организации.

Об отношениях Армении с другими странами — в материале «Ъ» «Европейские наблюдатели присмотрят за Арменией».

Лаура Кеффер