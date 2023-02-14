В Кемерове участники банды автоподставщиков получили условные сроки

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу по обвинению 21 местного жителя в совершении (в зависимости от роли каждого) девяти мошенничеств в сфере страхования (ч. 2 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ).

Осужденные в 2017-2019 годах, как установили следователи, инсценировали ДТП для незаконного получения страховых выплат. Организатором схемы оказался ранее судимый 27-летний житель Кемерова. Для «автоподстав» он привлек в общей сложности 24 человека — активных участников группы и водителей, непосредственно инсценировавших происшествия. На специально приобретенных подержанных автомобилях они намеренно совершали столкновения, имитируя автоаварии. После оформления происшествий подельники обращались в страховые компании за получением выплат, предусмотренных договорами страхования автогражданской ответственности.

В результате они смогли получить более 2,1 млн рублей. Поврежденные автомобили организатор группы затем восстанавливал и продавал. Деятельность мошенников вскрыли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области, после чего все участники группы, включая организатора, были задержаны. Суд признал их виновными и назначил в качестве наказания от 1 года 6 месяцев до 4 лет лишения свободы условно, шестерых участников обязал возместить потерпевшим более 400 тыс. руб. Уголовное преследование в отношении еще четырех участников группы прекращено в связи с примирением сторон.

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Игорь Лавренков, Кемерово