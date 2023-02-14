Ярославский «Шинник» проверяет информацию о драке с украинцами в турецком отеле

В ярославском ФК «Шинник» готовят официальное заявление по информации о драке футболистов команды с представителями украинских команд на сборе в Турции. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказал гендиректор клуба Сергей Кулаков.

О том, что в отеле произошла массовая драка между футболистами украинского «Миная» и ярославского «Шинника», сообщил телеграм-канал «Baza». По данным канала, конфликт начался вечером 13 февраля. Футболисты «Миная» якобы потребовали от одного из ярославцев спеть украинский гимн. Конфликт вылился в драку, в которую вмешались сотрудники полиции.

«Подтвердить пока не могу, выясняем все обстоятельства. Как только информация появится, мы сделаем официальное заявление. Я не понимаю, откуда в отеле могли взяться украинцы, потому что, когда мы бронировали отель, было условие, что там не будет команд с Украины»,— сказал «Ъ-Ярославль» гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков.

Близкие к клубу источники «Ъ-Ярославль» сообщили, что инцидент действительно имел место. Некоторые участники драки со стороны «Шинника» получили травмы.

Подробнее в материале «"Шинник" подтвердил драку с украинскими футболистами в турецком отеле».

Антон Голицын