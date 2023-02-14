«Шинник» подтвердил драку с украинскими футболистами в турецком отеле

В ярославском ФК «Шинник» подтвердили факт драки с украинскими футболистами в турецком отеле Royal Seginus под Аланьей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-атташе клуба Игоря Мережина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Шинник» на сборе в Турции

Фото: сайт ФК «Шинник», Коммерсантъ «Шинник» на сборе в Турции

Фото: сайт ФК «Шинник», Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел между игроками «Шинника» и украинского клуба «Минай» из одноименного села Ужгородского района. «Шинник» проводит в Турции тренировочный сбор. Ярославцы жили в отеле около месяца, когда туда приехала украинская команда.

«Сначала была словесная перепалка. Количественный перевес был на их стороне. Несколько человек напали на нашего парня. Ярославцы вступились за него и отстояли. Наших было человек 5-6, украинцев намного больше»,— рассказал «Ъ-Ярославль» источник, близкий к клубу.

По словам Игоря Мережина, «пострадавших несколько человек, но ничего серьезного». По данным источника «Ъ-Ярославль», в числе травм рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер. Украинцы также получили повреждения, но об их характере в ярославском клубе не знают.

На место происшествия прибыла полиция, которая продолжает там дежурить, чтобы предотвратить возможные конфликты. Сейчас руководство ФК «Шинник» решает, где продолжить сбор и как реагировать на случившееся. Одним из условий проживания в отеле было отсутствие там украинских команд, и на момент заселения украинцев не было.

Антон Голицын