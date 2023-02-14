Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Шинник» подтвердил драку с украинскими футболистами в турецком отеле

В ярославском ФК «Шинник» подтвердили факт драки с украинскими футболистами в турецком отеле Royal Seginus под Аланьей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-атташе клуба Игоря Мережина.

«Шинник» на сборе в Турции

«Шинник» на сборе в Турции

Фото: сайт ФК «Шинник», Коммерсантъ

«Шинник» на сборе в Турции

Фото: сайт ФК «Шинник», Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел между игроками «Шинника» и украинского клуба «Минай» из одноименного села Ужгородского района. «Шинник» проводит в Турции тренировочный сбор. Ярославцы жили в отеле около месяца, когда туда приехала украинская команда.

«Сначала была словесная перепалка. Количественный перевес был на их стороне. Несколько человек напали на нашего парня. Ярославцы вступились за него и отстояли. Наших было человек 5-6, украинцев намного больше»,— рассказал «Ъ-Ярославль» источник, близкий к клубу.

По словам Игоря Мережина, «пострадавших несколько человек, но ничего серьезного». По данным источника «Ъ-Ярославль», в числе травм рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер. Украинцы также получили повреждения, но об их характере в ярославском клубе не знают.

На место происшествия прибыла полиция, которая продолжает там дежурить, чтобы предотвратить возможные конфликты. Сейчас руководство ФК «Шинник» решает, где продолжить сбор и как реагировать на случившееся. Одним из условий проживания в отеле было отсутствие там украинских команд, и на момент заселения украинцев не было.

Антон Голицын

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...