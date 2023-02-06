Глава СК РФ поручил проверить информацию об избиении подростков в самарском ТЦ

Региональное СУ СК России по Самарской области проведет процессуальную проверку размещенной в сети информации об избиении подростков в одном из ТЦ Самары. Соответствующее поручение глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал руководителю регионального ведомства Марату Галиханову. Об этом сообщает СК РФ.

«В телеграм-канале сообщается о конфликте между подростками в городе Самаре. В одном из торговых центров дети мигрантов, вооружившись стульями и подручными средствами, подвергли избиению местных несовершеннолетних»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После проверки Марат Галиханов должен будет представить в СК РФ подробный доклад о ее ходе и итогах. Также будут установлены все обстоятельства случившегося. Информация об инциденте появилась в сети в минувшие выходные.

Георгий Портнов