«Сибирское соглашение» подготовило проект программы развития малой авиации в Сибири на 65 млрд рублей

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) завершила разработку программы развития малой авиации в Сибири. Рассмотреть и одобрить ее вместе с проектом соответствующего распоряжения правительства РФ планируется на совместном заседании совета МАСС и совета при полпреде президента в Сибирском федеральном округе, сообщил председатель исполкома ассоциации Геннадий Гусельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Планируем утвердить результаты разработки проекта развития внутрирегиональной (местной) и межрегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири: 68 населенных пунктов, 25 единиц воздушных судов. Все проекты по доведению до нормативного состояния посадочных площадок, вертодромов во всех субъектах-участниках. Всё это собрано и готов проект распоряжения об утверждении программы развития малой авиации в Сибири»,– рассказал господин Гусельников представителям СМИ в Новосибирске.

По его данным, объем программы составляет около 65 млрд руб. без учета стоимости воздушных судов. Какая часть этих средств приходится на бюджетное финансирование, председатель исполкома МАСС не уточнил. В случае утверждения упомянутых документов, они будут направлены в федеральное правительство. Программу предполагается реализовать за три года.

Совместное заседание совета МАСС и совета при сибирском полпреде запланировано на 2 марта в Красноярске. С 1 по 3 марта там будет проходить Красноярский экономический форум.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский