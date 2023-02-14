Бывший худрук омского театра осужден на 5 лет за взятки

В Омске пять с половиной лет колонии строгого режима и 8,5 млн руб. штрафа получил бывший художественный руководитель Омского государственного драматического театра «Пятый театр».

Он обвиняется в том, что способствовал официальному трудоустройству индивидуального предпринимателя в качестве режиссера-постановщика спектаклей. При этом, сообщает прокуратура Омской области, фактически все спектакли ставил сам обвиняемый, получая при этом от предпринимателя деньги за неувольнение. Всего за четыре года худрук получил от него 4,2 млн руб. Также, как выяснило следствие, худрук заключил несколько фиктивных договоров о постановке света для спектаклей и перечислил по ним «за работу» 1,5 млн руб. При этом работы, указанные в договорах, не осуществлялись, а деньги подрядчики вернули худруку.

В рамках расследования дела фигуранту были предъявлены обвинения в получении взятки и растрате. Свою вину бывший худрук не признал. «Уголовное дело в отношении взяткодателя было прекращено в связи с активным способствованием раскрытию преступления», - отметили в прокуратуре.

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Анна Егорова