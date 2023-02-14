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Тигр убил охотника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на территории Анюйского национального парка тигр, забравшись в избу на кордоне, напал на троих охотников, сообщила пресс-секретарь дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ольга Аполлонова сегодня, 14 февраля. В распространенном пресс-релизе говорится, что нападение хищника произошло во вторник, один из охотников погиб, другой получил ранения. Охотники из числа коренных народностей имели право на промысел в зоне экстенсивного природопользования, работниками нацпарка они не являются.

Тигр убивший охотника

Тигр убивший охотника

Фото: ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Тигр убивший охотника

Фото: ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Инцидент произошел в урочище реки Тормасу на ключе Джули. Один из пострадавших охотников смог добраться до турбазы «Глэмпинг» в урочище реки Богбасу на 286-м километре автодороги Лидога—Ванино. С его слов, тигра им удалось убить. Охотник попросил помощи в вывозе раненого, у которого раны на спине и на голове. После получения информации с турбазы администрация нацпарка оповестила службы спасения, полицию и райбольницу. Главному врачу клиники предложили организовать внеплановый рейс санитарной авиации в сопровождении работника нацпарка. Из работников парка были сформированы две спасательные группы, которые совместно с полицейскими обследовали место, оказали первую помощь раненому. Пострадавшего доставили в село Арсеньево, откуда его перевезли скорой помощью в клинику райцентра Троицкое.

ФГБУ «Заповедное Приамурье» образовано в Хабаровске в 2014 году. В ведении учреждения находится девять ООПТ федерального значения в Хабаровском крае — три заповедника, два нацпарка и четыре заказника.

На месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия. Руководство дирекции «Заповедное Приамурье» предложило правительству Хабаровского края провести совещание по проблеме конфликтных ситуаций с тиграми. Ранее, 7 февраля, губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что краевое управление охотничьего хозяйства получило разрешение Росприроднадзора «на изъятие шести особей конфликтных тигров в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском районах и районе имени Лазо». На тот момент спецгруппа «по разрешению конфликтных ситуаций» отлавливала тигров в населенных пунктах Иннокентьевка, Джонка и Найхин Нанайского района. Отловленных краснокнижных хищников планировалось выпускать в тайгу подальше от поселений либо отправлять в Центр реабилитации диких животных.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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