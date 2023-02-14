Замгенпрокурора назвал неудовлетворительной работу краевой прокуратуры после митинга в Барнауле

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокуратуре Алтайского края разобраться с причинами роста тарифов на ЖКХ в регионе.

«Нас это не радует. Не радует и то, что люди выходят на митинги. Наверное, это не способ решения этих вопросов. Но при этом здесь прокуроры должны быть на стороне людей. И вам поручение – разобраться в деталях со всей структурой формирования тарифов. Здесь работа прокуратуры края неудовлетворительна. Защищайте своих людей»,– сказал господин Демешин на совещании в Барнауле во вторник (цитата по «Интерфаксу»).

Он также привел несколько примеров неэффективного, по его мнению, обеспечения региона углем и высказался в пользу перехода «на более дешевый газ».

В воскресенье, 14 февраля, в Барнауле прошел согласованный митинг против роста тарифов ЖКХ. Выступавшая организатором КПРФ оценила количество участников в 600 человек.

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Дарья Решетникова