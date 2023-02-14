Росприроднадзор проверяет комбинат «Магнезит» из-за загрязнения воздуха в Сатке

Уральское управление Росприроднадзора проводит внеплановую проверку ПАО «Комбинат „Магнезит“» (Сатка). В зоне влияния предприятия обнаружили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, сообщает надзорное ведомство.

Нарушения зафиксировали еще в ноябре 2022 года. По жалобам жителей Сатки сотрудники Роспотребнадзора вместе со специалистами передвижной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому федеральному округу» отобрали и исследовали пробы атмосферного воздуха на контрольных точках и в зоне влияния крупных предприятий, в том числе комбината «Магнезит».

«Зафиксированы превышения максимально разовых концентраций ПДКмр и среднесуточных ПДК сс. Управление подготовило и направило в прокуратуру Челябинской области пакет документов по выявленным превышениям ПДК для согласования внеплановой выездной проверки в отношении хозяйствующих субъектов в Сатке»,– сообщает ведомство. В результате прокуратура разрешила с 27 января проверить комбинат. Сейчас проведены замеры на организованных источниках выбросов загрязняющих веществ предприятия, истребована документация.

Аналогичная проверка с 27 января проводится в отношении ООО «Саткинский электроплавильный завод».