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Коммерсантъ FM
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На Россию катят баррель

США проведут рекордные нефтяные интервенции

Белый дом США призвал союзников начать крупномасштабные товарные интервенции для того, чтобы выплеснуть на рынок более 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода. США объявили об этом шаге в условиях, когда Россия из-за эффекта санкций, вероятно, вынуждена будет и дальше снижать производство, а страны ОПЕК+ не собираются резко наращивать добычу. Такое значительное использование Вашингтоном стратегического резерва может привести к тому, что объем резерва снизится на треть и вернется к уровням 1983 года.

Фото: Sergei Karpukhin/File Photo, Reuters

Фото: Sergei Karpukhin/File Photo, Reuters

Белый дом объявил о намерении вывести из стратегического резерва 1 млн баррелей в сутки (б/c) нефти в течение полугода. Соответственно, рынок может получить более 180 млн б/c нефти за этот период, что является максимальной товарной интервенцией США на рынке нефти в истории. «Президент Байден будет координироваться по этой инициативе с союзниками и партнерами по всему миру. Ожидается, что другие страны присоединятся к этой инициативе, и тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн б/с»,— отмечает Белый дом.

Стратегический резерв США на 25 марта, согласно данным EIA, составлял 568,23 млн баррелей нефти, это самый низкий уровень запасов с 2002 года. После изъятия 180 млн баррелей в ходе предстоящей интервенции объем стратегического резерва может упасть до самого низкого уровня с 1983 года, при этом сейчас США потребляют на треть больше нефти, чем тогда. США приняли решение о создании стратегического резерва в 1975 году.

Заявление об интервенции прозвучало на фоне высоких цен на нефть, которые уже привели к значительному подорожанию топлива в США и Европе. Затянувшийся военный конфликт на Украине провоцирует страны ЕС всерьез задуматься об эмбарго на российскую нефть, однако решения нет из-за угрозы дальнейшего подорожания сырья и необходимости поиска новых поставщиков, чья нефть в любом случае будет дороже российской из-за более сложной логистики.

Олаф Шольц, канцлер Германии, 31 марта:

«Про Германию можно сказать, что, вероятно... мы сможем в течение этого года отказаться от зависимости от импорта нефти и угля (из России.— “Ъ”), для газа нам понадобится более долгое время».

США и Великобритания в марте уже объявили об эмбарго на российскую нефть. Также многие трейдеры перестали покупать нефть из России на фоне санкций, что в перспективе может не только не позволить стране наращивать добычу, но и приведет к ее снижению. По договоренностям ОПЕК+ Россия должна ежемесячно наращивать производство более чем на 100 тыс. б/с вплоть до июля. Между тем, по данным «Интерфакса», среднесуточная добыча в РФ за 30 дней марта вместо этого упала на 0,5%, до 1,504 млн тонн.

Источники “Ъ” в отрасли ждут гораздо более серьезного снижения в апреле на фоне масштабных ремонтов на НПЗ и сохранения трудностей с экспортными отгрузками.

Заявление Белого дома прозвучало через несколько часов после того, как страны ОПЕК+ согласились увеличивать добычу нефти в мае на 432 тыс. б/с, то есть вдвое меньшими темпами, чем это намерены сделать США. Ежемесячный рост квоты был немного повышен с прежних 400 тыс. б/с, о которых члены ОПЕК+ договорились в прошлом году. Это связано с изменением базовых уровней добычи для участников сделки, которые отсчитывали их от показателей октября 2018 года. Переговоры 31 марта не заняли и получаса. В релизе ОПЕК по их итогам говорилось о том, что рынок сбалансирован, а текущая волатильность вызвана не фундаментальными факторами, а «текущими геополитическими событиями».

ОПЕК+ сменит поставщика данных о добыче

По мнению Ивана Тимонина из Vygon Consulting, страны—участницы соглашения ОПЕК+ обладают значительными свободными мощностями по добыче нефти: без учета теоретических производственных возможностей Ирана, находящегося под санкциями США, их величина по итогам 2021 года составила более 6 млн б/с, почти половина из которых обеспечивается Саудовской Аравией. Потенциально вывести данные объемы на рынок возможно в течение трех месяцев, в связи с чем проблем с увеличением добычи на согласованные 432 тыс. б/с у картеля возникнуть не должно, считает он. При принятии решений о корректировке квот страны—участницы соглашения ОПЕК+ исходят в первую очередь из рыночных факторов — перспективного баланса спроса и предложения. В соответствии с текущими ожиданиями в 2022 году потребление жидких углеводородов в мире вырастет относительно уровня предыдущего года более чем на 3 млн б/с и достигнет отметки 100,6 млн б/с, однако обусловлено это в первую очередь крайне низким объемом спроса, который наблюдался в начале 2021 года — на пике пандемии.

Рост относительно уровня, достигнутого в четвертом квартале 2021 года — 100,3 млн б/с,— будет уже не столь существенным, считает эксперт.

Кроме того, на фоне высоких цен рост добычи ожидается и в странах, не участвующих в сделке, в первую очередь в США. В связи с этим участники соглашения ОПЕК+ действуют осторожно и стремятся не допустить возможного формирования избытка предложения, который мог бы привести к ощутимому сокращению цен. Вероятно, принятое решение не приведет к существенному изменению котировок, поскольку в целом оно ожидалось рынком, полагает господин Тимонин. Он напоминает, что представители Саудовской Аравии неоднократно заявляли о стремлении страны придерживаться ранее обозначенных планов по темпам роста добычи.

Дмитрий Козлов

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