В суд поступило дело томского бизнесмена Владислава Левчугова и экс-главы отдела управления СКР

На рассмотрение Советского районного суда Томска поступило уголовное дело известного бизнесмена Владислава Левчугова и бывшего руководителя отдела регионального управления Следственного комитета России Сергея Арефьева. Предпринимателю предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст. 291.1 УК РФ) и незаконном обороте оружия, его основных частей и боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ), бывшему правоохранителю — в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), указывается в карточке дела на сайте суда. Дата слушаний пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Владислава Левчугов, основателя томской торгово-производственной группы «Лама», задержали 2 декабря 2021 года. В тот же день был задержан руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергей Арефьев.

Предпринимателю инкриминировали посредничество во взяточничестве, правоохранителю — получение взятки. Как считает следствие, Сергей Арефьев через посредника требовал взятку с руководителя одной из томских компаний за прекращение уголовного дела об уклонении налогов. По предварительным данным, речь шла о 5 млн руб. Учредитель компании обратился в правоохранительные органы.

Дело возбудил центральный аппарат СКР. Задержанных конвоировали в Москву, по решению Басманного райсуда их поместили в один из СИЗО столицы. В последующем им неоднократно продлевали срок заключение под стражей.

«В случае изменения или отмены избранной меры пресечения с учетом тяжести предъявленного обвинения, Арефьев С.Г. и Левчугов В.В., находясь на свободе, могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства. Вероятность наступления вышеизложенных обстоятельств не может быть предупреждена применением иной, более мягкой меры пресечения», — аргументировали силовики необходимость продления ареста.

В дальнейшем в деле в деле бизнесмена появился еще один эпизод. Ему вменили в вину ст. 222 УК РФ.

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Илья Николаев