Сноуден считает обнаружение воздушных объектов в США попыткой отвлечь от подрыва «Северных потоков»

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что обнаружение неопознанных объектов в небе над США является попыткой отвлечь журналистов от других важных тем. Среди них он назвал бюджетные вопросы и подрыв «Северных потоков».

«Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне, это просто старая искусственно вызванная паника, привлекательная (привлекающая внимание.— "Ъ") неприятность, гарантирующая, что репортерам, отвечающим за вопросы национальной безопасности, (natsec reporters.— "Ъ") поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля "Северный поток")»,— написал господин Сноуден в Twitter.

В США и Канаде с начала февраля было сбито четыре воздушных объекта. Известно только что один из них — китайский аэростат. Классифицировать остальные пока не удалось. В связи с этим глава североамериканского командования ПВО генерал США Глен ван Херк не стал исключать вероятность внеземного происхождения объектов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее заявила, что США не видят признаков инопланетян или внеземной активности в связи с этими инцидентами.

На фоне появления расследования о причастности США к подрыву «Северных потоков» господин Сноуден ранее предлагал пользователям Twitter вспомнить случаи, когда Вашингтон отрицал свою причастность к каким либо секретным операциям, помимо «той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки"».

Информация о подрыве газопроводов была опубликована 8 февраля на платформе Substack за авторством Сеймура Херша. Он лауреат Пулитцеровской премии, в 1970-х годах освещал Уотергейтский скандал и раскрыл тайные бомбардировки Камбоджи. В последние десятилетия критикуется журналистским сообществом за неоднозначные публикации. По информации господина Херша, в подрыве газопроводов участвовали американские и норвежские военные.

О подорванной репутации Сеймура Херша — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев