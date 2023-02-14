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Коммерсантъ FM
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Пригожин заявил, что был сбит Су-24, с которого он ранее приглашал Зеленского «встретиться в небе»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что 13 февраля был сбит истребитель Су-24, на котором он до этого совершал вылет. По словам бизнесмена, пилот «совершил чудо, приземлил горящую машину». Утверждается, что ведется ремонт самолета.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника»,— говорится в комментарии господина Пригожина, который опубликован его пресс-службой в Telegram.

Пресс-служба господина Пригожина неделю назад опубликовала видео с бизнесменом на борту истребителя. Утверждалось, что запись велась во время боевого вылета. Господин Пригожин на видео приглашал президента Украины Владимира Зеленского «встретиться в небе». «Завтра сажусь на МиГ-29, если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра»,— говорил бизнесмен во время вылета.

Леонид Уварчев

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