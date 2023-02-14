Минобрнауки Татарстана предложило обязать выпускников колледжей работать пять лет по специальности

Заместитель министра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин выступил с идеей заставить выпускников средних профессиональных учебных заведений в течение пяти лет после окончания колледжа работать по своей специальности.

«Мне кажется, надо на законодательном уровне обязать подписывать контракты, чтобы выпускник не менее пяти лет проработал в этих учреждениях. А если он считает невозможным, пусть вернет деньги в доход государства. Почему бы и нет? Если государство тратит на таких выпускников»,— сказал он на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

«Это попытались сделать но не получилось, не приняли это решение»,— ответил ему вице-спикер Госсовета Марат Ахметов, напомнив, что Татарстан направлял такой законопроект в Госдуму, но он не был поддержан.

В то же время господин Хайруллин отметил, что «закрепляемость» выпускников колледжей за предприятиями в последние годы «растет, незначительная положительная динамика». Однако конкретные цифры он назвать не смог. «Конечно, такой техникум как Казанский техникум информационных технологий и связи, там под 100%. А есть многие такие образовательные программы, где просто для диплома учатся»,— отметил чиновник.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"