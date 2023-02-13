Страховка для средних

Законопроект предусматривает распространение системы страхования вкладов на средние предприятия, включенные в соответствующий реестр, за исключением лиц, являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями; социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные союзы (профсоюзные организации). По данным ФНС, средних предприятий в настоящее время насчитывается 17,4 тыс. Включение профессиональных союзов прибавит еще около 13 тыс. субъектов в число вкладчиков, чьи вклады в банках подлежат страхованию. При включении в периметр страхования вкладов предложенных законопроектом категорий вкладчиков величина дополнительных издержек банков на взносы в фонд обязательного страхования вкладов составит порядка 1,1 млрд руб. Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов оценочно вырастет на 58 млрд руб.

Максим Буйлов