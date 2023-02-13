Гостей позовут громче

В думе Нижнего Новгорода обсудили успехи в привлечении туристов и участии в российских и международных выставках. Недавно город включили в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» с федеральным финансированием: ежегодно число ярмарок и развлекательных мероприятий в городе растет. Однако депутаты гордумы отметили, что сами нижегородцы почти ничего не знают о культурно-развлекательных событиях, а предприниматели часто узнают о возможности поучаствовать в них постфактум. Депутаты сочли, что уровень информирования о городских фестивалях нужно поднять и разработать единую стратегию продвижения Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты считают, что нижегородцы мало информированы о городских событиях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутаты считают, что нижегородцы мало информированы о городских событиях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В понедельник директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин доложил об успехах в реализации туристической муниципальной программы. Ее финансирование в 2022 году составило 40,5 млн руб., из которых 23,6 млн руб. было потрачено на работу управления по туризму Нижнего Новгорода. Еще на 6,3 млн руб. были закуплены ярмарочные домики, а 10,5 млн руб. власти направили на продвижение Нижнего Новгорода и его мероприятия для привлечения туристов, сообщил чиновник на заседании постоянной комиссии городской думы по экономике.

Впрочем, число туристов, посетивших город в прошлом году, господин Симагин не назвал, сославшись на отсутствие цифр в Росстате.

В областном правительстве ранее отмечали увеличение въездного туризма в Нижегородскую область на 14%, до 2,5 млн человек, число стало рекордными для региона.

Муниципальное управление по туризму весь прошлый год занималось продвижением города, информировало туристов о маршрутах и достопримечательностях Нижнего Новгорода, представляло город на разных конгрессах, устраивало слеты и конкурсы, продвигало сувенирную продукцию, фестивали и ярмарки. В результате город получил статус российской столицы детского туризма и стал участником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с выделением грантов из федерального бюджета. На прошлой неделе в правительстве РФ решили предоставить Нижнему Новгороду 184 млн руб., еще 11 млн руб. софинансирования к гранту добавит областной бюджет. На эти средства департамент планирует разработать туристский код Нижнего Новгорода с мастер-планом исторического центра, дизайн-коды развития общественных пространств и новые маршруты.

Основную информационную поддержку гостям города оказывает туристско-информационный центр на Нижневолжской набережной. С открытия в апреле по декабрь прошлого года его посетили более 11,7 тыс. человек, подсчитал Александр Симагин. В

летний сезон справки в нем получали по 200 туристов ежедневно. Там же появилась виртуальная экскурсия по Нижнему Новгороду. Видеовизитки о городе перевели на иностранные языки, в городе запустили двухэтажные туристические автобусы, на которых прокатились почти 40 тыс. человек, продолжаются гастрономические и музыкальные фестивали и ярмарки народных промыслов. Новогоднюю горьковскую ярмарку мастеров посетили 32 тыс. человек, еще 54 тыс. гостей привлекла летняя ярмарка на Нижневолжской набережной. Туристские проекты Нижнего Новгорода стали призерами конкурсов Ростуризма, подчеркнул Александр Симагин.

Выслушав доклад, депутаты покритиковали деятельность администрации по развитию туризма. Депутат Павел Пашинин заявил, что его коллеги и горожане слабо информированы о культурно-развлекательных событиях в Нижнем Новгороде.

«В городе столько мероприятий классных проводится, нам о них рассказывают, а в Нижнем Новгороде о них никто ничего не знает. Людям интересно ехать на массовые интересные фестивали, и среди посетителей не только гости из других регионов, но и нижегородцы. Я как горожанин про эти мероприятия узнаю де-факто, только из вашего доклада. Много ли к нам приезжают из районов Нижегородской области? Если нижегородцы в своей массе не в курсе, то в районах — тем более»,— отметил господин Пашинин. Ему также было неясно, какой эффект принесли купленные за бюджетный счет ярмарочные домики.

Частные автобусные экскурсии за 1 тыс. руб. по центру Нижнего Новгорода показались дорогими депутату Николаю Сатаеву: он предложил организовать подобные туры на муниципальном транспорте и зарабатывать деньги в бюджет. Муниципальный транспорт, по его словам, стоило бы приспособить для рекламы города наподобие тематического поезда метро в Москве, с недавних пор курсирующего на Арбатско-Покровской линии.

Много вопросов возникло и по информированию туристов через муниципальные порталы: в комиссии решили, что популярностью у людей они не пользуются.

Депутаты предложили давать больше рекламы о городе, подключив к размещению телеканалы и крупные СМИ. Депутат Жанна Скворцова добавила, что о многих готовящихся событиях предприниматели зачастую не в курсе и теряют возможность заработать на праздниках. «Малые предприятия тоже заинтересованы знать заранее, что будет происходить в городе. Иначе по факту гостиницы говорят о большом наплыве туристов, и выясняется, что в Нижнем Новгороде проводилось какое-то мероприятие», — заметила она.

В итоге председатель комиссии по экономике Сергей Пляскин предложил создать единую стратегию продвижения Нижнего Новгорода, эту идею поддержали остальные депутаты и господин Симагин, доклад которого приняли к сведению.

Владимир Зубарев