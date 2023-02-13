Депозиты россиян за рубежом за 2022 год выросли в три раза

На 1 января 2023 года на депозитах россиян в иностранных банках хранилось 6,63 трлн руб., или $94,3 млрд. За 2022 год показатель вырос более чем втрое — россияне пополнили вклады на $63,7 млрд, следует из статистики Центробанка (.xls). Это рекордный прирост средств на депозитах иностранных банков с начала публикации статистики Банка России в 2018 году.

По данным ЦБ, по итогам третьего квартала 2022 года россияне перевели на депозиты за рубеж 1,47 трлн руб.— рекордную сумму с начала публикации статистики регулятора. Приток средств произошел после ослабления ограничений ЦБ на денежные переводы за рубеж. Так, в марте 2022 года регулятор ограничил ежемесячную сумму перевода за рубеж до $5 тыс. для физических лиц—резидентов. В июне лимит повысили до $1 млн в месяц.

Лусине Баласян