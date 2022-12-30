ЦБ: в третьем квартале россияне перевели на зарубежные депозиты рекордные 1,47 трлн рублей

По итогам третьего квартала 2022 года перевод на депозиты за рубеж россиян составил 1,47 трлн руб. В первом и втором кварталах эта цифра составляла 543,4 млрд руб. и 550,7 млрд руб., соответственно. По сравнению с третьим кварталом 2021 года рост почти в 26 раз, приводят статистику ЦБ ТАСС и «РИА Новости».

Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках растут с третьего квартала 2021 года, тогда прирост составил 57 млрд руб., в конце 2021 года он был уже 118,4 млрд руб. Цифры за третий квартал 2022 года являются максимальным значением за все время публикации этой статистики Банком России.

В марте ЦБ установил ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка. Регулятор тогда ограничил ежемесячную сумму перевода за рубеж $5 тыс. для физических лиц—резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородным и неполнородным сестрам и братьям, усыновителям и усыновленным.

В июне месячный лимит переводов за рубеж для физических лиц с был повышен с $50 тыс. до $150 тыс. при условии перевода на свой счет или другому человеку. Порог на перевод без открытия счета был повышен — с $5 тыс. до $10 тыс.

При этом на фоне санкций больше иностранных банков за рубежом отказываются принимать карты «Мир», а ЦБ Казахстана сообщал об увеличении общей суммы переводов из России в 13 раз. Приток россиян в эту страну увеличился в сентябре на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации.

Мария Федотова