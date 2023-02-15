15 февраля — день рождения у председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Елена Георгиева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев:

— Уважаемая Елена Александровна! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Под Вашим руководством Новикомбанк динамично развивается, демонстрируя высокие показатели эффективности по всем направлениям деятельности. В сложных экономических условиях банк активно поддерживает развитие важных отраслей: авиастроения, автопрома, судостроения, развития цифровых технологий. Ваши дальновидность и компетентность позволяют находить оптимальные решения для финансирования ключевых проектов отечественной промышленности, разрабатывать программы поддержки сотрудников этих предприятий. Высокой оценки заслуживает Ваш вклад в деятельность Союза машиностроителей России на посту куратора Воронежского регионального отделения СМР, активная позиция в продвижении программ и практик, направленных на развитие машиностроительного комплекса региона и повышение качества жизни работников отрасли. Примите искренние пожелания успехов в вашей профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и мира!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»