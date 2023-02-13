«Королевский» размах

Пермский бизнесмен Евгений Жуланов, известный инвестициями в ИТ-сферу, вложится в девелоперский проект. Господин Жуланов приобрел 50% долей в компании «Королевские дачи», и теперь вместе с бизнес-партнером Александром Завадским собирается построить крупный туристический комплекс с отелем на берегу Камы, недалеко от мыса Стрелка. Общий бюджет проекта составит 2,5 млрд руб. Инициативу поддержала госкорпорация «Туризм.РФ». Одни эксперты обращают внимание на видовые характеристики участка и полагают, что при правильном планировании проект станет успешным. Другие считают, что отдых в этом комплексе будет представлять собой «путевку выходного дня» и объект будет испытывать проблемы с загрузкой.



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Пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов получил 50% долей в уставном капитале застройщика туристического комплекса в Добрянке. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», соучредителем ООО «Королевские дачи» господин Жуланов стал 10 февраля. Еще 50% долей в компании принадлежат директору общества Александру Завадскому. Эта организация планирует построить крупный туристический комплекс в Добрянском округе у мыса Стрелка, между деревнями Кулигино и Городище.

По информации пресс-службы краевого правительства, в туристический комплекс «Королево» в Добрянском округе войдут отель с 90 номерами, здания с апартаментами и пять коттеджей. Как передает «В курсе.ру», инициатором проекта является ООО «Королевские дачи». Компания анонсировала возведение в составе комплекса на 40 га земли развлекательной инфраструктуры: баров, ресторанов, фитнес-центра, детской и спортивных площадок, подросткового клуба, скалодрома, пляжа, теннисного корта, лодочной станции с пирсом, банного комплекса, фестивальной площади и прочих объектов. Общая стоимость проекта составит около 2,5 млрд руб., часть средств вложит корпорация «Туризм.РФ».

В краевом минтуризма пояснили, что комплекс откроется осенью 2026 года. Финансирование госкорпорацией «Туризм.РФ» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». «По условиям программы будет создана специальная проектная компания, в которой “Туризм.РФ” выступает партнером и соинвестором»,— рассказали в министерстве. Госкорпорация инвестирует в комплекс более 400 млн руб.

ООО «Королевские дачи» учреждено в Перми в 2013 году Валерием Котовым и бизнесменом Дмитрием Суторминым. Нынешний директор компании Александр Завадский получил контроль над ООО в 2016 году. Александр Завадский также числится владельцем пермского ООО «Амтрейд» (оптовая торговля лесоматериалами и прочим).

Бизнесмен Евгений Жуланов в основном специализируется на инвестициях в сферу IT-технологий. Помимо долей в УК «Движение капитала» и ООО «Серафим», развивающем отечественный корпоративный мессенджер, господину Жуланову принадлежит 70% в пермском ООО «Эназа Игры», которое создает B2C- и B2B-сервисы в сфере электронных развлечений и музыки. Также он владеет по 80% в столичных ООО «Интек Лабс» и ООО «Интек Глобал», входящих в IT-компанию Intech — ведущего контент- и сервис-провайдера услуг для сотовых операторов на рынке России и Стран СНГ. Кроме того, бизнесмен является учредителем российского медиахолдинга inMedia и совладельцем (70%) строительной компании «Сибирский квартал», которая планирует построить жилье на ул. Белинского в Перми.

Связаться с Евгением Жулановым не удалось — он не ответил на звонок по мобильному телефону. По сведениям сайта компании «Королевские номера», работа над проектом велась еще в 2015 году. Тогда «Королевские номера» представляли собой коттеджный поселок из 76 участков площадью от 1,5 тыс. до 7,1 тыс. кв. м. В компании «Ъ-Прикамье» сообщили, что концепция, представленная на сайте, уже не актуальна.

По данным директора агентства Research & Decisions Регины Давлетшиной, работа над проектом «Королевские дачи» началась около 15 лет назад. Собеседница полагает, что инициаторы сменили концепцию коттеджного поселка из-за «недоинвестирования» проекта. «Участок имеет огромный потенциал благодаря своим видовым характеристикам и высокой транспортной доступности, которая вырастет еще больше после запуска нового Чусовского моста. Правда, у территории есть и особенности: там сложный рельеф и каменистый, скалистый берег. Доступ к реке у “Королевских дач” ограничен, потому что берег заканчивается обрывом. Но с учетом правильного планирования и “посадки” зданий и строений проект туристического комплекса может быть успешным»,— высказалась Регина Давлетшина. Эксперт добавила, что при проектировании важно оценить особенности грунтов (там скальные породы), высотность зданий и применяемые стройматериалы.

Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Inn Perm, «Полет», Apri Hotel) Сергей Сташков считает, что отельный фонд в 90 номеров — это не так уж и много для регионального гостиничного рынка. К тому же в санаториях и других гостиничных комплексах Пермского края в связи с пандемией и изоляцией России посещаемость растет. «Другое дело — инвестиции и их окупаемость. Инвестиции в капитальное строительство сейчас очень большие, и даже с учетом льготных средств от госкорпорации “Туризм.РФ” вопрос окупаемости этого проекта все равно остается»,— подчеркнул господин Сташков.

Владелец отелей New Star и City Star Александр Полев выразил уверенность в «неуспешности» проекта, посчитав, что отдых в этом комплексе будет представлять собой «путевку выходного дня». Собеседник заметил, что размещение туристического комплекса было бы выигрышнее в локации, более приближенной к Перми. «Сомневаюсь, что можно рассчитывать на загрузку комплекса жителями Добрянки»,— добавил отельер.

Евгения Ахмедова