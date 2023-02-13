На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв

В районе села Еремейцево Мышкинского района Ярославской области загорелся газ после разгерметизации трубопровода, сообщили «Ъ» в управлении МЧС по Ярославской области. Газ вышел и воспламенился.

В «Газпром трансгаз Ухта» уточнили, что разрыв с возгоранием произошел на резервной нитке подводного перехода магистрального газопровода Ухта—Торжок-3 через реку Волга.

На видео в социальных сетях виден столб пламени. По сообщениям очевидцев, огонь был виден минимум за 10 км до места возгорания — из Мышкина и поселка Волга. На место выезжали 16 спасателей и 4 единицы техники. В настоящий момент пожар прекратился.

«В настоящий момент, горение полностью ликвидировано. Подача газа прекращена. Угрозы для населения нет. Газопровод транзитный, а значит ситуация никак не скажется на газоснабжении района»,— сообщил глава региона Михаил Евраев.

Это второй инцидент за сутки. Сегодня, 13 февраля, рано утром факельное горение было на участке газопровода «Трансгаз Ухта» в Нюксенском районе Вологодской области.

Антон Голицын, Ярославль