Заемному евро велено дорожать или зеленеть

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на февральском заседании повысил ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) — по кредитам до 3%, по депозитам — до 2,5%, по маржинальным кредитам — до 3,25%. Регулятор также заявил о готовности к следующему повышению в марте — вновь на 0,5 п. п., зафиксировав намерение ужесточать собственную политику при любой ситуации в экономике. Подобный «ястребиный» подход должен сбить инфляцию и не допустить изменения долгосрочных ожиданий, однако растущие ставки уже сказались на увеличении стоимости заимствования — средние ставки кредитования для корпораций и физлиц за год выросли вдвое. Нивелировать рост стоимости заимствований регулятор согласен для эмитентов зеленых бондов — ЕЦБ планирует реинвестировать средства от продажи активов с учетом требований по декарбонизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Европейский центральный банк в четверг продолжил поднимать ставки — по кредитам с 1,25% до 2%, по депозитам — с 0,75% до 1,5%, по маржинальным кредитам — с 1,5% до 2,25%. Напомним, впервые с 2011 года они были повышены в июле для борьбы с ростом цен — тогда базовая ставка выросла с нуля до 0,5%, в сентябре и ноябре — еще на 0,75 п. п., а в декабре — на 0,5 п. п.

В сделанном в четверг заявлении говорится, что совет управляющих будет придерживаться «значительного» повышения ставок и их сохранения на уровнях, позволяющих проводить выраженно ограничительную политику для возвращения евроинфляции к таргету в 2%.

Регулятор уже подтвердил план повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте — и оно может оказаться не последним: глава ЕЦБ Кристин Лагард также объявила о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики «при любых сценариях развития ситуации».

С марта ЕЦБ также начнет распродавать активы, выкупленные в рамках программы количественного смягчения,— ежемесячно на €15 млрд до июня 2023 года, затем динамика продаж может быть пересмотрена. Более того, ЕЦБ пообещал реинвестировать средства от погашения выкупленных корпоративных облигаций в бонды климатически ответственных эмитентов,— это должно способствовать «декарбонизации» пула корпоративных облигаций ЕЦБ.

Регулятор обосновывает жесткость политики намерением не допустить устойчивого сдвига инфляционных ожиданий.

Рост цен в зоне евро тем временем уже замедляется — по предварительной оценке Евростата, в январе до 8,5% с 9,2% в декабре (пик пройден в октябре — тогда инфляция составила 10,7%), месяц к месяцу показатель сократился на 0,4 п. п. (цены на энергию снизились на 0,9 п. п., на продовольствие же выросли на 1,4 п. п.). В годовом же выражении прирост стоимости энергии замедлился с 25,5% до 17,2%, на продовольствие также начал тормозить — с 14,1% до 13,8%. Базовая инфляция месяц к месяцу снизилась на 0,8 п. п., в годовом выражении не изменилась (5,2%).

Сдерживающим фактором для повышения ставок могло бы стать замедление деловой активности — по данным ЕЦБ, композитный индекс стоимости новых займов для корпораций уже достиг 3,41% (в начале прошлого года — 1,5%), для домохозяйств — 2,94% (1,3%). Пока, однако, деловая активность ускоряется на фоне снижения цен на энергию — значение PMI по версии S&P Global в январе выросло с декабрьских 49,3 до 50,2 пункта. В четвертом квартале рост ВВП зоны евро также оказался положительным: показатель вырос на 0,1% квартал к кварталу с очисткой от сезонности (в третьем квартале прирост составлял 0,3%), год к году прирост составил 1,9% (в целом по ЕС квартальный прирост был нулевым, годовой — 1,8%). В целом же по году экономика зоны евро выросла на 3,5%, ЕС — на 3,6%. В Германии, однако, в последнем квартале ВВП сократился на 0,2%.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отмечает, что многие участники рынка ожидают пик ставки не выше 3,5%, поэтому однолетние немецкие облигации котируются под 2,6%, а десятилетние — под 2,1%. Доходности коротких и длинных облигаций находятся близко к пику в отличие от США (там длинные доходности сильно снизились до 3,4% после пика в 4,4%), — европейский долговой рынок также находится в состоянии оптимизма и ждет скорого снижения ставки, добавляет эксперт, предупреждая, что это маловероятно, и рынок может ждать рост доходностей и разочарование в долгосрочных облигациях.

Татьяна Едовина