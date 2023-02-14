Экспертизу отправляют на рынок

Новый подход к экспертизе результатов научных и научно-технических проектов, работ и исследований направлен на то, чтобы они были востребованы экономикой, а не «ложились на полку», разъяснил вчера в Совете федерации смысл соответствующего правительственного законопроекта вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Согласно поправкам, методологом и координатором всего национального пула экспертов станет Российская академия наук (РАН). Среди обещанных новшеств: внутренний рейтинг экспертов, арбитраж для возражений по результатам экспертизы и погружение всей системы в цифровое пространство с использованием в том числе искусственного интеллекта и функции «антиплагиата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О новой модели научно-технической экспертизы Дмитрий Чернышенко вчера рассказал на расширенном заседании комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре. По его словам, обновленный подход предусматривает, что результаты научных и научно-технических проектов, работ и исследований должны находить своего потребителя и быть востребованными экономикой, а не «ложиться на полку». Отсутствие объективной экспертизы результатов научной деятельности «расхолаживает и создает иллюзию, что можно отчитаться статьями, отчетами и чем-то еще», критически обрисовал нынешнюю ситуацию Дмитрий Чернышенко. «Сегодня научная экспертиза отвечает только на вопрос, выполнена научная работа или нет»,— добавили в аппарате вице-премьера.

Поясним, что новый подход к экспертизе изложен во внесенном в конце января в Госдуму правительственном законопроекте. Он закрепляет понятие «научная (научно-техническая) экспертиза», определяет ее содержание и порядок ее проведения. Функции методолога и координатора всего национального корпуса экспертов возьмет на себя Российская академия наук. Участвовать в работе смогут не только эксперты РАН или Российского научного фонда (зачастую это одни и те же люди), но и другие экспертные институты — по единым правилам.

В национальной экспертной системе будет применен внутренний рейтинг: сильных экспертов система поднимет вверх, «а относящихся халатно или некорректно проводящих экспертизу — опустит вниз», пояснил вице-премьер. Появится и система арбитража, которая позволит опротестовать результаты экспертизы. Предполагается, что назначаться эксперты будут в соответствии с направлением научной работы, что обеспечит ей всеобъемлющую экспертизу, включая оценку научной востребованности. Система будет функционировать в едином цифровом пространстве, что позволит получить доступ ко всей необходимой для принятия решения информации. Благодаря искусственному интеллекту из работы эксперта будут исключены рутинные процессы. Среди обещанных лучших практик цифровизации — антиплагиат для проверки оригинальности текстов. Использование «цифры» также позволит властям получить аналитику — большие данные о том, насколько успешно работают эксперты.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он не предусматривает наделения РАН новыми функциями и носит исключительно редакционно-технический характер. Предполагается, что РАН в рамках выполнения полномочий координатора экспертной сети определит методологию экспертизы, обеспечит мониторинг качества и прослеживаемости оценки результативности научных исследований и разработок. Как отмечал ранее на одном из январских заседаний правительства премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас в законодательстве фактически отсутствуют единые подходы к проведению экспертизы. Вместе с тем они остро необходимы для планирования и реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Венера Петрова