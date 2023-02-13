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Коммерсантъ FM
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Президент Израиля призвал правительство отложить судебную реформу во избежание социального коллапса

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство отложить рассмотрение судебной реформы. Она, по его мнению, поставила страну на «грань конституционного и социального коллапса». Голосование по судебной реформе должно состояться позднее сегодня, 13 февраля.

В обращении к нации господин Герцог сказал, что речь идет не о «политическом споре», а об угрозе коллапса в стране. «Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса… Я обращаюсь к председателю законодательной комиссии Кнессета и к (правящей) коалиции с просьбой не доводить законопроект до первого чтения на фоне грызни, поляризации, конфликтов и разногласий»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ицхак Герцог озвучил пять пунктов по достижению компромисса:

  • утвердить «своего рода конституцию» для регулировки основных законов и отношений между органами власти;
  • снизить нагрузку на судей;
  • увеличить эффективность судебной системы, чтобы увеличить доверие общества к ней;
  • изменить структуру комиссии по назначениям судей Верховного суда, чтобы ни одна из сторон не имела большинства;
  • ограничить суды в использовании принципа «разумности» при принятии тех или иных решений — дать Верховному суду право накладывать вето на решения других ветвей власти только в случае их «крайней неразумности».

В конце декабря на пост премьер-министра Израиля снова вернулся Биньямин Нетаньяху, и его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. На этом фоне в Израиле начались массовые протесты.

Подробности — в материале «Ъ» «Израильтяне грудью встали на защиту Верховного суда».

Лаура Кеффер

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