Соленаправленное движение

Производитель химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП», принадлежащее международному холдингу Solenis, ищет в Перми площадку для перелокации. В агентстве инвестиционного развития региона говорят, что компания намерена построить завод в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта. Сейчас «Соленис» арендует один из цехов ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ), а Росимущество в суде добивается выселения компании с территории оборонного предприятия. Эксперты говорят, что построить новое производство будет непросто, поскольку линия на территории ППЗ уникальна. Они отмечают, что на территории Перми немного потенциальных площадок, на которых можно быстро построить новый завод.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Как стало известно «Ъ-Прикамье», ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» обратилось к краевым властям с просьбой подобрать площадку в Перми для строительства нового производства химикатов. Собеседники среди промышленников говорят, что новое производство компания планирует построить за 2–2,5 года. В Агентстве инвестиционного развития Пермского края факт обращения промышленников подтвердили, пояснив при этом, что ЗАО намерено построить новый завод и подать заявку на присвоение статуса участника регионального приоритетного инвестиционного проекта. «Агентство инвестиционного развития Пермского края совместно с администрацией Перми приступило к поиску и подбору оптимальных вариантов площадок для размещения производства предприятия»,— отметили в ведомстве. Параметров необходимой компании площадки и объема предполагаемых инвестиций в агентстве не уточнили.

Гендиректор «Соленис Технолоджис МСП» Сергей Сесюнин отказался комментировать «Ъ-Прикамье» планы компании, сославшись на занятость.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и Гознака. Продукция компании применяется также в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Выручка ЗАО от продаж в 2021 году составила 1,973 млрд руб., чистая прибыль — более 106 млн руб. Входит в состав холдинга Solenis, контролируемого американской Platinum Equity.

Сейчас производство ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» сосредоточено на площадке ФКП «Пермский пороховой завод», где с 1990-х годов компания арендует цех площадью 30 тыс. кв. м. В прошлом году ЗАО и Рос­имущество вступили в судебный спор, в рамках которого «Соленис» требует провести госрегистрацию договора аренды и допсоглашения к нему сроком на 30 лет. Срок аренды истекает в 2025 году.

Росимущество, в свою очередь, считает, что компания занимает федеральную собственность незаконно. Агентство по управлению государственным имуществом настаивает, что договорных отношений между пороховым заводом и «Соленисом» нет, поэтому компания должна покинуть территорию завода в течение десяти дней после вступления решения в законную силу. В январе суд привлек к участию в процессе ГК «Ростех», структуры которой осуществляют оперативное управление ФКП «Пермский пороховой завод». Предварительное заседание по делу отложено, поскольку стороны обсуждают мировое соглашение.

Источник в промышленных кругах надеется, что они смогут договориться о временном продолжении работы ЗАО «Соленис» на территории оборонного предприятия. «Компания изготавливает продукцию, часть наименований которой в России в достаточных объемах больше никем не производится,— рассказывает он,— а от нее зависят предприятия ЖКХ, заводы химической промышленности».

Стоит отметить, что при получении статуса приоритетного инвестиционного проекта участок под производство ЗАО может получить без проведения торгов. Компания сможет также получить льготы по налогу на прибыль. В то же время, как участник приоритетного инвестпроекта, «Соленис» должен будет инвестировать не менее 100 млн руб. в течение трех лет.

Экс-гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий говорит, что производственные мощности, которые «Соленис» создал на площадке ППЗ, «в некоторых аспектах уникальны». «Не знаю, смогут ли они воспроизвести на новой площадке,— говорит господин Кузьмицкий.— Думаю, лучше договариваться и использовать существующую».

Бывший министр промышленности Пермского края, лидер пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов отмечает, что сейчас в Перми не так уж и много площадок, которые подходят для строительства подобного производства. «Если вопрос о переезде стоит срочно, то, возможно, стоит рассмотреть вариант индустриального парка в Култаево,— полагает экс­перт. — Там уже есть необходимая инфраструктура, те же очистные сооружения и коммуникации. Но площадей там осталось немного». По его мнению, спроектировать объект и провести строительные работы «под ключ» на этой площадке можно примерно за год. В качестве альтернативы господин Теп­лов упомянул ОЭЗ «Пермский край» на территории Осенцовского промузла. Однако он уточнил, что инфраструктуры на этом объекте пока нет. «Можно рассмотреть варианты в других городах края, но, как я понимаю, компания хочет сохранить производство в Перми. Кроме того, старые пром­площадки подойдут далеко не всем»,— считает Дмитрий Теплов.

Дмитрий Астахов