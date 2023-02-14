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НПФ «Меридиан» закрывает смену

Детский оздоровительный лагерь предприятия выставлен на продажу за 154,9 млн

Российский аукционный дом проведет 27 марта торги по продаже актива АО «НПФ "Меридиан"» — туристическо-оздоровительного комплекса площадью 8,2 тыс. кв. м в Лужском районе Ленобласти. Комплекс является действующим детским оздоровительным лагерем (ДОЛ) и находится в хорошем состоянии. Эксперты называют начальную стоимость объекта в 154,9 млн рублей адекватной рынку, но из-за большой удаленности лагеря от города сомневаются в достаточной заполняемости объекта. В лагере между тем готовятся к сезону в обычном режиме.

Лагерь построен в 1988 году и может принимать одновременно до 200 отдыхающих

Лагерь построен в 1988 году и может принимать одновременно до 200 отдыхающих

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Лагерь построен в 1988 году и может принимать одновременно до 200 отдыхающих

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Туристическо-оздоровительный комплекс площадью 8,2 тыс. кв. м с земельным участком 9,7 га расположен в деревне Калгановка Лужского района Ленинградской области, рядом с озером Раковическое. Объект продается РАД по поручению собственника — АО «НПФ "Меридиан"». Начальная цена лота — 154,9 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 марта.

Научно-производственная фирма «Меридиан» — одно из основных приборостроительных предприятий российского судостроения, ведущее историю с 1883 года, когда в Петербурге был организован механический завод. АО «НПФ "Меридиан"» зарегистрировано с 2002 года. Историческим учредителем в сведениях ЕГРЮЛ указан комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Объект построен в 1988 году и является действующей оздоровительной базой, которая может принимать одновременно до 200 отдыхающих. В состав комплекса входят три двухэтажных спальных корпуса с отоплением, горячим и холодным водоснабжением, оборудованными холлами, клуб-столовая с киноконцертным залом, обеденным залом, кафе, библиотекой и электронной игротекой, спортивные площадки. На озере, находящемся в десяти минутах от базы и считающемся одним из самых чистых в Ленобласти, организованы пляж и купальня. «Комплекс находится в хорошем состоянии и готов к приему гостей. По данным отчета, ремонт части комплекса проводился в 2022 году»,— уточнили в пресс-службе РАД.

В сообщении РАД объект назван непрофильным активом НПФ «Меридиан», но на сайте предприятия говорится, что компания «по праву гордится своим филиалом» — детским оздоровительным лагерем (ДОЛ «Меридиан»), который создавался «для отдыха детей всех сотрудников во время каникул, обеспечения семейного отдыха сотрудников и пользуется неизменной популярностью». За весь летний сезон в лагере отдыхают до 768 детей, сообщается на сайте компании. Причину продажи лагеря в «Меридиане» корреспонденту «Ъ-СПб» не прокомментировали.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, считает, что анонсированная начальная цена в 154,9 млн рублей соответствует рыночному уровню стоимости такого объекта, основной риск для инвестора представляет локация. «Интерес предсказать сложно — для развития туристическо-оздоровительной функции комплекс достаточно удален от города. Расстояние от Санкт-Петербурга сопоставимо с расстоянием между Петербургом и Великим Новгородом».

По мнению господина Трушина, на фоне хорошей конкуренции в радиусе 20–30 км от Санкт-Петербурга у инвестора появляется весомый риск: можно не получить нужную загрузку ввиду удаленности базы, даже несмотря на наличие рядом чистого озера. «Будущему инвестору придется поработать над концепцией: нужно будет создать супер-проект с оздоровительной функцией, предполагающий отдых на несколько дней»,— предполагает эксперт.

В ДОЛ рассказали “Ъ”, что лагерь готовится к сезону в обычном режиме, путевки активно бронируются и набирается персонал.

Александра Тен

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