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Коммерсантъ FM
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Победа с миллионным счетом

Super Bowl обновил рекламный рекорд

Финал чемпионата Национальной футбольной лиги (NFL) образца 2023 года получился выдающимся. В драматичном противостоянии «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счетом 38:35. Еще более выдающимся главное медийное событие в США можно считать из-за рекордных сборов, о которых отчитаются американские телекомпании. Ведь стоимость 30-секундного ролика по ходу трансляции финала NFL впервые достигла $7 млн.

Фото: Brian Snyder , Reuters

Фото: Brian Snyder , Reuters

У события уровня финала первенства NFL, именуемого также Super Bowl (состоялся в минувшее воскресенье), помимо собственно спортивной составляющей есть еще и не менее увлекательная коммерческая сторона. В версии 2023 года обе составляющие порадовали причастных. Та, что относится к спорту,— болельщиков. Та, что касается бизнеса,— организаторов действа.

Начать с того, что финал NFL дал Америке очередного супергероя. Речь о Патрике Махоумсе. Квотербек «Канзас-Сити Чифс», без преувеличения, стал главным действующим лицом финала, сумевшим переломить ход неудачно складывавшегося для его команды противостояния. К перерыву «Вожди» уступали 14:24, а закончили матч при счете 38:35. Сделал это «возвращение» именно Махоумс, доигрывавший матч с травмой колена. Не зря, похоже, летом 2020 года руководство «Канзаса» согласилось предоставить Махоумсу (в том году он привел «Вождей» к первой за полвека победе в чемпионате) контракт на $503 млн за десять лет. Речь о чистой зарплате без учета поступлений от рекламных контрактов. «Я говорил вам по ходу всего уикенда, что ничто не удержит меня,— заявил Махоумс после матча, по итогам которого получил приз самому ценному игроку (MVP) финала.— Это финал, и тут не время думать о здоровье».

Что касается бизнес-успеха устроителей шоу, то он завязан не в последнюю очередь на продажу рекламы на телевидении. Отметим, что Super Bowl по очереди транслируют телекомпании NBC и Fox (в этот раз был черед последней). Стоимость 30-секундного ролика — а распродаются они задолго до финала — составила $7 млн. Для подогрева интереса публики для выступления по ходу Super Bowl приглашаются знаменитые исполнители. В этот раз это была Рианна. Исполнительница даже посчитала правильным приурочить объявление о том, что она ждет второго ребенка, именно к выступлению на Super Bowl.

Нужно сказать, что рекламное время может быть куплено и в других, отличных от 30-секундного, форматах — 15, 45 секунд, 1 минута и далее. Конкретная цена 1 секунды зависит от общей продолжительности заказа. Но в среднем по ходу трансляции в эфир идет примерно 50 минут рекламы.

То есть все рекламное время, выделенное на Super Bowl, способно принести около $700 млн.

Стоимость 30 секунд рекламного времени по ходу трансляции финального матча NFL является одним из наиболее отслеживаемых индикаторов в спортивной индустрии США. Она проделала впечатляющий путь с 1967 года, когда Super Bowl в его нынешнем виде состоялся впервые. 56 лет назад телекомпании, купившие права на телетрансляции шоу (первый и последний случай, когда две телекомпании одновременно показывали финал NFL), брали за 30-секундный ролик около $40 тыс. Отдача от вложений была столь впечатляющей, что десять лет спустя цена достигла $125 тыс. В 1987 году — а к тому моменту Super Bowl уже давно укрепился в роли события, по коммерческой емкости сопоставимого даже с Рождеством,— была взята отметка $600 тыс. В 1997-м стоимость ролика достигла $1,2 млн, в 2007-м превысила $2,38 млн, в 2017-м составила $5 млн. Нынешний показатель, как уже было сказано, рекордный. Но, по всей видимости, таковым ему придется оставаться недолго.

Отдельно стоит сказать и о теневой финансовой составляющей Super Bowl. Это событие является мощнейшим катализатором для игорного бизнеса. Согласно оценкам Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча было поставлено около $16 млрд. Это рекордная сумма. Однако лишь около $1 млрд от означенной суммы пришлось на легальные ставки. Все остальное впитал черный рынок.

Александр Петров

Фотогалерея

Super Bowl-2023

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57-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl LVII состоялся в 2:30 мск

57-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl LVII состоялся в 2:30 мск

Фото: David J. Phillip / AP

Гимн США перед матчем исполнил кантри-музыкант Крис Стэплтон

Гимн США перед матчем исполнил кантри-музыкант Крис Стэплтон

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Матч прошел на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум», на нем присутствовало около 72 тыс. человек. Согласно прогнозу Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча было поставлено около $16 млрд

Матч прошел на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум», на нем присутствовало около 72 тыс. человек. Согласно прогнозу Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча было поставлено около $16 млрд

Фото: Reuters

«Канзас-Сити» до этого дважды выигрывал Super Bowl — в 1969-м, в 2020-м, а также дважды уступал в финале (в 1967-м и 2022-м)

«Канзас-Сити» до этого дважды выигрывал Super Bowl — в 1969-м, в 2020-м, а также дважды уступал в финале (в 1967-м и 2022-м)

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

Полминуты рекламы во время трансляции Супербоула стоили до $7 млн

Полминуты рекламы во время трансляции Супербоула стоили до $7 млн

Фото: Reuters

В перерыве были представлены трейлеры фильмов и сериалов: «Мандалорец», «Флэш», «Индиана Джонс и часы судьбы», «Форсаж 10», «Стражи Галактики: Часть 3» «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

В перерыве были представлены трейлеры фильмов и сериалов: «Мандалорец», «Флэш», «Индиана Джонс и часы судьбы», «Форсаж 10», «Стражи Галактики: Часть 3» «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Фото: Matt Slocum / AP

«Филадельфия Иглз» играла в финале в четвертый раз, а победу праздновала один раз в 2018 году

«Филадельфия Иглз» играла в финале в четвертый раз, а победу праздновала один раз в 2018 году

Фото: Reuters

Согласно прогнозу, в этом году трансляцию матча по телевидению посмотрели рекордные 115 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда за игрой наблюдали 114,4 млн телезрителей

Согласно прогнозу, в этом году трансляцию матча по телевидению посмотрели рекордные 115 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда за игрой наблюдали 114,4 млн телезрителей

Фото: Reuters / Brian Snyder

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и его брат игрок «Филадельфия Иглз» Джейсон Келси после матча

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и его брат игрок «Филадельфия Иглз» Джейсон Келси после матча

Фото: Reuters / Brian Snyder

Игроки «Канзас-Сити Чифс» празднуют победу в матче

Игроки «Канзас-Сити Чифс» празднуют победу в матче

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

Тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид (на фото) ранее тренировал команду соперника «Филадельфия Иглз»

Тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид (на фото) ранее тренировал команду соперника «Филадельфия Иглз»

Фото: Matt Slocum / AP

Игроки «Канзас-Сити Чифс» с кубком победителей

Игроки «Канзас-Сити Чифс» с кубком победителей

Фото: Reuters / Brian Snyder

Болельщики «Филадельфия Иглз» забираются на уличный фонарь

Болельщики «Филадельфия Иглз» забираются на уличный фонарь

Фото: Nathan Howard / AP

Игрок «Канзас-Сити Чифс» празднует победу в матче

Игрок «Канзас-Сити Чифс» празднует победу в матче

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

В перерыве матча выступила певица Рианна, которая вернулась на сцену после пятилетнего отсутствия. После выступления ее представитель подтвердил, что певица беременна вторым ребенком

В перерыве матча выступила певица Рианна, которая вернулась на сцену после пятилетнего отсутствия. После выступления ее представитель подтвердил, что певица беременна вторым ребенком

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Болельщики «Филадельфия Иглз»

Болельщики «Филадельфия Иглз»

Фото: Joe Lamberti / AP

Болельщица «Филадельфия Иглз» после проигрыша своей команды

Болельщица «Филадельфия Иглз» после проигрыша своей команды

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

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57-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl LVII состоялся в 2:30 мск

Фото: David J. Phillip / AP

Гимн США перед матчем исполнил кантри-музыкант Крис Стэплтон

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Матч прошел на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум», на нем присутствовало около 72 тыс. человек. Согласно прогнозу Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча было поставлено около $16 млрд

Фото: Reuters

«Канзас-Сити» до этого дважды выигрывал Super Bowl — в 1969-м, в 2020-м, а также дважды уступал в финале (в 1967-м и 2022-м)

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

Полминуты рекламы во время трансляции Супербоула стоили до $7 млн

Фото: Reuters

В перерыве были представлены трейлеры фильмов и сериалов: «Мандалорец», «Флэш», «Индиана Джонс и часы судьбы», «Форсаж 10», «Стражи Галактики: Часть 3» «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Фото: Matt Slocum / AP

«Филадельфия Иглз» играла в финале в четвертый раз, а победу праздновала один раз в 2018 году

Фото: Reuters

Согласно прогнозу, в этом году трансляцию матча по телевидению посмотрели рекордные 115 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда за игрой наблюдали 114,4 млн телезрителей

Фото: Reuters / Brian Snyder

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и его брат игрок «Филадельфия Иглз» Джейсон Келси после матча

Фото: Reuters / Brian Snyder

Игроки «Канзас-Сити Чифс» празднуют победу в матче

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

Тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид (на фото) ранее тренировал команду соперника «Филадельфия Иглз»

Фото: Matt Slocum / AP

Игроки «Канзас-Сити Чифс» с кубком победителей

Фото: Reuters / Brian Snyder

Болельщики «Филадельфия Иглз» забираются на уличный фонарь

Фото: Nathan Howard / AP

Игрок «Канзас-Сити Чифс» празднует победу в матче

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

В перерыве матча выступила певица Рианна, которая вернулась на сцену после пятилетнего отсутствия. После выступления ее представитель подтвердил, что певица беременна вторым ребенком

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Болельщики «Филадельфия Иглз»

Фото: Joe Lamberti / AP

Болельщица «Филадельфия Иглз» после проигрыша своей команды

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

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