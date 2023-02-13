Победа с миллионным счетом

Финал чемпионата Национальной футбольной лиги (NFL) образца 2023 года получился выдающимся. В драматичном противостоянии «Канзас-Сити Чифс» одолел «Филадельфию Иглз» со счетом 38:35. Еще более выдающимся главное медийное событие в США можно считать из-за рекордных сборов, о которых отчитаются американские телекомпании. Ведь стоимость 30-секундного ролика по ходу трансляции финала NFL впервые достигла $7 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder , Reuters Фото: Brian Snyder , Reuters

У события уровня финала первенства NFL, именуемого также Super Bowl (состоялся в минувшее воскресенье), помимо собственно спортивной составляющей есть еще и не менее увлекательная коммерческая сторона. В версии 2023 года обе составляющие порадовали причастных. Та, что относится к спорту,— болельщиков. Та, что касается бизнеса,— организаторов действа.

Начать с того, что финал NFL дал Америке очередного супергероя. Речь о Патрике Махоумсе. Квотербек «Канзас-Сити Чифс», без преувеличения, стал главным действующим лицом финала, сумевшим переломить ход неудачно складывавшегося для его команды противостояния. К перерыву «Вожди» уступали 14:24, а закончили матч при счете 38:35. Сделал это «возвращение» именно Махоумс, доигрывавший матч с травмой колена. Не зря, похоже, летом 2020 года руководство «Канзаса» согласилось предоставить Махоумсу (в том году он привел «Вождей» к первой за полвека победе в чемпионате) контракт на $503 млн за десять лет. Речь о чистой зарплате без учета поступлений от рекламных контрактов. «Я говорил вам по ходу всего уикенда, что ничто не удержит меня,— заявил Махоумс после матча, по итогам которого получил приз самому ценному игроку (MVP) финала.— Это финал, и тут не время думать о здоровье».

Что касается бизнес-успеха устроителей шоу, то он завязан не в последнюю очередь на продажу рекламы на телевидении. Отметим, что Super Bowl по очереди транслируют телекомпании NBC и Fox (в этот раз был черед последней). Стоимость 30-секундного ролика — а распродаются они задолго до финала — составила $7 млн. Для подогрева интереса публики для выступления по ходу Super Bowl приглашаются знаменитые исполнители. В этот раз это была Рианна. Исполнительница даже посчитала правильным приурочить объявление о том, что она ждет второго ребенка, именно к выступлению на Super Bowl.

Нужно сказать, что рекламное время может быть куплено и в других, отличных от 30-секундного, форматах — 15, 45 секунд, 1 минута и далее. Конкретная цена 1 секунды зависит от общей продолжительности заказа. Но в среднем по ходу трансляции в эфир идет примерно 50 минут рекламы.

То есть все рекламное время, выделенное на Super Bowl, способно принести около $700 млн.

Стоимость 30 секунд рекламного времени по ходу трансляции финального матча NFL является одним из наиболее отслеживаемых индикаторов в спортивной индустрии США. Она проделала впечатляющий путь с 1967 года, когда Super Bowl в его нынешнем виде состоялся впервые. 56 лет назад телекомпании, купившие права на телетрансляции шоу (первый и последний случай, когда две телекомпании одновременно показывали финал NFL), брали за 30-секундный ролик около $40 тыс. Отдача от вложений была столь впечатляющей, что десять лет спустя цена достигла $125 тыс. В 1987 году — а к тому моменту Super Bowl уже давно укрепился в роли события, по коммерческой емкости сопоставимого даже с Рождеством,— была взята отметка $600 тыс. В 1997-м стоимость ролика достигла $1,2 млн, в 2007-м превысила $2,38 млн, в 2017-м составила $5 млн. Нынешний показатель, как уже было сказано, рекордный. Но, по всей видимости, таковым ему придется оставаться недолго.

Отдельно стоит сказать и о теневой финансовой составляющей Super Bowl. Это событие является мощнейшим катализатором для игорного бизнеса. Согласно оценкам Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча было поставлено около $16 млрд. Это рекордная сумма. Однако лишь около $1 млрд от означенной суммы пришлось на легальные ставки. Все остальное впитал черный рынок.

Александр Петров