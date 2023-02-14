«Тинькофф» заглянул торгам в юрлицо

Группа «Тинькофф», крупнейшая из розничных брокеров, выходит в сегмент брокерских услуг для юридических лиц. Однако это сегмент довольно узкий, как из-за количества клиентов, так и из-за востребованных ими финансовых инструментов. Кроме того, на нем давно работают другие брокеры, а ряд крупных корпоративных клиентов имеют прямой доступ на биржу. Появление нового высокотехнологичного игрока может усилить конкуренцию в сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Тинькофф», один из крупнейших розничных брокеров, запустил платформу «Инвестиции для бизнеса» для юридических лиц по предоставлению услуг на бирже, рассказали в группе. При этом юрлицам необходимо иметь договора расчетно-кассового обслуживания в Тинькофф-банке. Предполагается, что владельцы бизнеса, бухгалтеры или казначеи смогут оперативно управлять ликвидностью компаний, настраивая инструменты для размещения свободных денежных средств, привлечения финансирования или обмена валюты, отметили там.

По данным Московской биржи на начало февраля 2022 года (последняя доступная отчетность), общее количество розничных клиентов Тинькофф-банка превышало 9,26 млн человек. По отчетности МСФО TCS Group (материнской структуры банка), по итогам девяти месяцев 2022 года общее количество клиентов группы достигало 26,3 млн человек. На сайте группы указано, что 800 тыс. клиентов являются предпринимателями и компаниями.

При этом большинство опрошенных “Ъ” крупных брокеров — в частности, БКС, «Цифра брокер», «Открытие Инвестиции», Альфа-банк — уже предоставляют клиентам подобную услугу. У «Финама» доля юрлиц среди клиентов невысокая, около 5% от общей клиентской базы. Как поясняют в инвесткомпаниях, наиболее востребованными являются валютообменные операции на бирже, кроме того, брокеры помогают размещать свободные средства компаний, в частности, через операции репо, а также проводят сделки на срочном рынке для хеджирования валютных и других рисков. Услугой, имеющей специфику именно для юрлиц, можно назвать кредитование под имеющийся портфель ценных бумаг, отмечают в Альфа-банке.

По данным ЦБ, 30 сентября 2022 года брокерские услуги у инвесткомпаний получали 12,9 тыс. юрлиц-резидентов, у банков — 10,3 тыс. юрлиц-резидентов. При этом совокупные денежные средства на счетах оценивались в 254 млрд руб., ценные бумаги — на 6,36 трлн руб. По данным Московской биржи на конец 2022 года, 5,3 тыс. компаний активно совершали сделки через брокеров. При этом 174 компании имели прямой доступ к денежному рынку и 57 компаний — к валютному рынку.

Руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами «БКС Мир инвестиций» Сергей Михеев отмечает, что брокерское обслуживание корпоративных клиентов остается относительно «нишевым» продуктом. Одним из вопросов корпоративных казначейств является эффективное размещение временно свободных денежных средств, указывает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. «Безусловно, часть этих сделок крупные корпоративные клиенты могут проводить на бирже напрямую, но для средних компаний могут существовать ограничения, поэтому возможность работать через брокеров для них может быть особенно интересной»,— отмечает он.

Как поясняют эксперты, брокеры зарабатывают преимущественно на комиссиях по сделкам, на остатках по брокерским счетам, плате за доверительное управление. Однако занять существенную долю рынка даже крупному игроку будет непросто. У «Тинькофф» в этом случае «с другими брокерами будет тяжелая конкуренция. Кроме этого, нужно понимать, что корпораты будут еще анализировать их отчетность и финансовое состояние», заявил Владимир Козинец. Как указывает управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров, комиссии на этих рынках, как правило, низкие. «Для банка может возникнуть риск в сегменте малого бизнеса — комиссии на бирже, как правило, меньше банковских, так что текущие клиенты могут перейти на менее доходное брокерское направление. Если же держать комиссии высокими, встанет вопрос привлечения новых клиентов»,— резюмировал эксперт.

Ксения Куликова