Обвиняемый в организации убийства прокурора ХМАО рассчитывает на суд с участием присяжных

Защита Юрия Чекина, уголовное дело которого направили в суд ХМАО, намерена ходатайствовать, чтобы оно рассматривалось с участием присяжных. Об этом «Ъ-Урал» рассказал адвокат Юрия Чекина Алексей Ермолаев. «Для нас это единственная надежда на справедливость. Дело Чекина политизировано и не содержит ни одного весомого доказательства. Все обвинение строится на предположениях»,— пояснил он.

Напомним, бывшего главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина по Ханты-Мансийскому автономному округу Юрия Чекина обвиняют в целой серии преступлений, включая мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), склонение к убийству (ч. 5 ст. 17 п. «а», п. «н» ст. 102 УК РСФСР) и других. В пресс-службе прокуратуры «Ъ-Урал» уточнили, что по совокупности преступлений Юрию Чекину грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Одним из ключевых обвинений, которые ему инкриминируют, — организация убийства в 2000 году прокурора ХМАО Юрия Бедерина (занимал пост с 1991 года), который был застрелен в подъезде собственного дома. По версии следствия, Юрий Чекин заказал его убийство из мести за попытку привлечь его к уголовной ответственности за хищение 15,6 млн руб. у государственного строительного предприятия.

После убийства Юрия Бедерина Юрий Чекин скрылся от следствия и более 20 лет находился в международном розыске. По данным следствия, последние годы он жил на съемной квартире в Ханты-Мансийске, где и был задержан 26 октября 2021 года.

Юрий Чекин не признает вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Подробнее о деле Юрия Чекина читайте в материале «Ревизору пересчитали старые заслуги»

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Василий Алексеев