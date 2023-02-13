Ревизору пересчитали старые заслуги

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Юрия Чекина. Его считают заказчиком убийства прокурора округа Юрия Бедерина, совершенного почти 23 года назад. Всего экс-ревизору инкриминируют семь преступлений, в том числе мошенничество, заказные убийства и попытку организовать ликвидацию бывшего заместителя прокурора ХМАО. Ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Чекин

Фото: СКР Юрий Чекин

Фото: СКР

О завершении расследования уголовного дела Юрия Чекина и утверждении обвинительного заключения в понедельник, 13 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры. Дело направлено в окружной суд для рассмотрения по существу.

Всего бывшему главному ревизору Юрию Чекину инкриминируют семь преступлений, в том числе мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), склонение к убийству из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 17 п. «а», п. «н» ст. 102 УК РСФСР), приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное следствие (ч. 1 ст. 30 и ст. 295 УК РФ), незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры «Ъ-Урал» уточнили, что по совокупности преступлений Юрию Чекину грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Уголовное преследование Юрия Чекина началось в 2000 году, после того как в подъезде собственного дома из самодельного нарезного пистолета был застрелен прокурор ХМАО Юрий Бедерин (занимал пост с 1991 года). Следствие считает, что убийство было совершено по заказу Юрия Чекина из мести за попытку привлечь его к уголовной ответственности за хищение 15,6 млн руб. у государственного строительного предприятия.

Разобраться с прокурором обвиняемый попросил коммерсанта Виктора Змановского, имевшего связи в криминальных кругах, которому он заплатил $50 тыс.

Половину этих денег получили исполнители — Рабадан Рабаданов и Александр Козин. Виктор Змановский и киллеры в 2001 году были осуждены на сроки от 13 до 18 лет.

После убийства Юрия Бедерина Юрий Чекин скрылся от следствия и более 20 лет находился в международном розыске. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО рассказали, что последние годы он жил на съемной квартире в Ханты-Мансийске. Из дома он практически не выходил. Помощь ему оказывала племянница. Задержание Юрия Чекина прошло 26 октября 2021 года. В операции участвовали сотрудники СКР, МВД и ФСБ.

Впоследствии в ходе расследования убийства Юрия Бедерина следствие установило причастность бывшего главного контролера-ревизора к ряду других преступлений.

В 1996 году, как считает следствие, Юрий Чекин заказал убийство некоего Руппеля за то, что тот путем финансовых манипуляций пытался присвоить себе его средства. Господин Руппель был застрелен из пистолета ТТ 7 ноября 1996 года в подъезде одного из домов Ханты-Мансийска. В 1998 году, по версии следствия, Юрий Чекин организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова из-за карточного долга.

По материалам дела, осенью 2009 года Юрий Чекин решил лично убить бывшего заместителя прокурора округа Джавида Дамирова. Для этого он купил пистолет Макарова и боеприпасы. Летом 2010 года он попросил свою знакомую обманом заставить Джавида Дамирова приехать в Ханты-Мансийск. Женщина отказалась становиться соучастницей убийства, поэтому реализовать задуманное Чекин не смог. Зимой 2011 года он якобы предложил знакомому 8 млн руб. за убийство бывшего заместителя прокурора, из которых 4 млн руб. готов был дать авансом. Но потенциальный исполнитель отказался выполнять заказ.

В рамках расследования уголовного дела Юрия Чекина было проведено более 1 тыс. следственных и процессуальных действий, сотни допросов участников уголовного судопроизводства, десятки экспертиз и исследований. Объем уголовного дела составил 88 томов.

Юрий Чекин не признает вину ни по одному из предъявленных обвинений, а его защита намерена ходатайствовать перед судом о том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных. «Для нас это единственная надежда на справедливость. Дело Чекина политизировано и не содержит ни одного весомого доказательства. Все обвинение строится на предположениях»,— заявил «Ъ» адвокат Алексей Ермолаев.

Он также отметил, что на предварительном заседании, дата которого пока не назначена, защитой будет подано ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Адвокат пояснил, что ходатайство будет связано с «многочисленными нарушениями», допущенными, по мнению защиты, следствием.

По словам адвоката, «со стороны заинтересованных должностных лиц» оказывалось давление на участников уголовного судопроизводства, в том числе на племянницу Юрия Чекина, а также ключевых свидетелей, на показаниях которых строилось обвинение.

Кроме того, защите не дали возможности ознакомиться с половиной материалов уголовного дела и «огромным количеством» вещественных доказательств.

«Наши жалобы в Генпрокуратуру и СКР не получали отклика. Наши доказательства не принимались во внимание, а попытки провести очные ставки со свидетелями отклонялись. А ведь мы просили более чем о 70 очных ставках. Мы считаем, что уголовное дело предвзято, и Юрию Чекину не была дана возможность защититься от уголовного преследования — это явный признак политизированности и намерения следствия в кратчайшие сроки направить дело в суд»,— заключил адвокат.

Илья Смирнов, Екатеринбург