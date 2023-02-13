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Коммерсантъ FM
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Власти Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город Нурдагы

Город Нурдагы, который серьезно пострадал при землетрясении в Турции, решено полностью снести, сообщил телеканалу NTV и. о. губернатора Осман Билгин. По завершении спасательных работ власти намерены отстроить весь город заново.

Мужчина на фоне разрушенного города Нурдагы

Мужчина на фоне разрушенного города Нурдагы

Фото: Petros Giannakouris, File / AP

Мужчина на фоне разрушенного города Нурдагы

Фото: Petros Giannakouris, File / AP

«Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново»,— указал господин Билгин (перевод по «РИА Новости»).

Поисково-спасательные работы в Нурдагы продолжаются в районе последних восьми домов, под завалами которых могут оставаться люди, рассказал Осман Билгин. Так, спасатели извлекли из-под завалов 18-летнего выжившего юношу спустя 160 часов после катастрофы.

Нурдагы — районный центр в провинции Газиантеп. По последним оценкам, до катастрофы в городе жили почти 17 тыс. человек.

Землетрясение с эпицентром в Турции произошло в ночь на 6 февраля. По последним данным властей, число жертв достигло 31 643 человек. В Сирии, которую также затронуло бедствие, погиб 3581 человек, сообщало AFP. Bloomberg оценило ущерб экономике Турции от землетрясений в $84 млрд. Мировое сообщество сконцентрировалось на помощи Анкаре, тогда как гуманитарную поддержку Сирии оказывают единицы.

Подробнее об этом — в материале «Дипломатия землетрясения».

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

Следующая фотография
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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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