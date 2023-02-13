Власти Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город Нурдагы

Город Нурдагы, который серьезно пострадал при землетрясении в Турции, решено полностью снести, сообщил телеканалу NTV и. о. губернатора Осман Билгин. По завершении спасательных работ власти намерены отстроить весь город заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина на фоне разрушенного города Нурдагы

Фото: Petros Giannakouris, File / AP Мужчина на фоне разрушенного города Нурдагы

Фото: Petros Giannakouris, File / AP

«Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново»,— указал господин Билгин (перевод по «РИА Новости»).

Поисково-спасательные работы в Нурдагы продолжаются в районе последних восьми домов, под завалами которых могут оставаться люди, рассказал Осман Билгин. Так, спасатели извлекли из-под завалов 18-летнего выжившего юношу спустя 160 часов после катастрофы.

Нурдагы — районный центр в провинции Газиантеп. По последним оценкам, до катастрофы в городе жили почти 17 тыс. человек.

Землетрясение с эпицентром в Турции произошло в ночь на 6 февраля. По последним данным властей, число жертв достигло 31 643 человек. В Сирии, которую также затронуло бедствие, погиб 3581 человек, сообщало AFP. Bloomberg оценило ущерб экономике Турции от землетрясений в $84 млрд. Мировое сообщество сконцентрировалось на помощи Анкаре, тогда как гуманитарную поддержку Сирии оказывают единицы.

Подробнее об этом — в материале «Дипломатия землетрясения».