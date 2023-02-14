Печатные итоги

Книжные типографии сообщают о росте выручки и объемов выпущенной продукции в 2022 году: этому помог дефицит полиграфических мощностей. У газетных типографий, наоборот, загрузка упала на фоне снижения тиражей изданий. Осложнило работу сегмента то, что все полиграфисты были вынуждены поменять европейские материалы на аналоги из Азии. Прогнозы участников рынка на 2023 год разнятся, но все говорят о сохранении проблем с запчастями для импортного оборудования. Новой для сегмента проблемой стала утечка кадров, которые переманивают оборонные предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выручка «Парето-Принт» (один из крупнейших полиграфических комплексов в РФ, специализируется на печати книг, принадлежит главе «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову) в 2022 году составила 2,79 млрд руб. без НДС, что на 8% больше, чем в 2021 году, «выпуск твердого переплета увеличился на 20%, до 36 млн экземпляров, рост по общему выпуску по всем видам продукции составил 6%», рассказал “Ъ” гендиректор предприятия Павел Арсеньев.

Главным фактором роста, по словам господина Арсеньева, стал дефицит полиграфических мощностей. «Издательства стояли в очереди на изготовление книг, объемы заказов били рекорды»,— отметил он. Дефицит начал формироваться еще в конце 2021 года (см. “Ъ” от 3 сентября 2021 года) и ярко проявился в первом полугодии 2022 года. Однако в ноябре и декабре, по словам Павла Арсеньева, объем заказов упал. В то же время выросли цены на печать, примерно на 15%. «Подорожала логистика. Из-за пятого пакета санкций ЕС пришлось перейти на поставщиков материалов из Китая и Кореи, которые повысили цены»,— рассказал господин Арсеньев. Офсетная бумага сейчас на 100% производится в России и ее дефицита нет, но сохраняются проблемы с мелованной, которая в основном импортировалась из ЕС, уточнил он.

Гендиректор ОАО «Издательство "Высшая школа"» (Смоленский полиграфический комбинат, Тверской полиграфический комбинат детской литературы) Роман Трунов говорит об увеличении выручки в 2022 году на 18%, притом что «в экземплярах выпустили продукции чуть больше, чем в 2021 году». Он также связывает рост с временным дефицитом мощностей: «Когда против РФ ввели санкции и встал риск дефицита материалов, многие издатели начали резко увеличивать печать и заполнять склады». В результате, уточняет топ-менеджер, к концу третьего квартала склады заполнились, а дефицита материалов так и не случилось, поскольку отрасль смогла перестроиться.

Издатели книг подтверждают рост заказов и загрузки типографий в первой половине 2022 года и снижение — во втором полугодии. «Отрасль подвержена резким и малопредсказуемым колебаниям, вся вторая половина года прошла при загрузке типографий около 75% от нормы. Срок ожидания заказа уменьшился»,— говорит директор по производству группы «Альпина» Константин Лунь. Рост стоимости производства книг на фоне подорожания материалов в 2022 году он оценивает в 30–40%.

Типографии, которые специализируются на печати периодических изданий, в свою очередь говорят о падении показателей по итогам года. По словам коммерческого директора «Прайм Принт» (печатает газеты) Андрея Малахова, снижение выручки предприятия в 2022 году составило 10%, «причины — рост стоимости расходных материалов, в первую очередь офсетной краски, пластин, падение тиражей и объемов печатной продукции в среднем на 12%». В газетном сегменте, по его словам, значительная доля полиграфических мощностей с учетом снижения тиражей и объемов освободилась, что заставляет типографии «бороться друг с другом, снижая цены».

Прогнозы участников рынка на 2023 год сильно отличаются. В «Парето-Принт» после роста заказов в феврале полагают, что 2023 год должен быть не хуже 2022 года. В издательстве «Высшая школа» и «Прайм Принт» в то же время роста выручки не ожидают. Развитие отрасли, по мнению представителей компаний, могут осложнить проблемы с запчастями для оборудования. «Параллельный импорт из ЕС сегодня почти невозможен — каждая деталь имеет уникальный идентификационный номер, что позволяет отслеживать ее местоположение»,— поясняет Андрей Малахов. Роман Трунов добавляет, что сдерживающим фактором становится утечка кадров — «удержать сотрудников на фоне активного найма на предприятия ВПК довольно сложно».

Валерия Лебедева