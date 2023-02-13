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Коммерсантъ FM
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Зеленский поговорил с президентом Филиппин

Президенты Украины и Филиппин Владимир Зеленский и Фердинанд Маркос-младший провели первые телефонные переговоры. Во время разговора они обсудили сотрудничество между странами и развитие конфликта России и Украины. Об этом сообщил господин Зеленский. Сообщалось, что разговор не могли согласовать с июня 2022 года.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

Фердинанд Маркос-младший

Фердинанд Маркос-младший

Фото: Johanna Geron / Reuters

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Владимир Зеленский

Фото: Офис Президента Украины

Фердинанд Маркос-младший

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Поблагодарил за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшее углубление взаимодействия, в частности на международных площадках»,— написал он в своем Telegram-канале.

В январе временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк сообщил, что правительство Украины не может согласовать разговор с Фердинандом Маркосом-младшим с июня 2022 года. По его мнению, это могло произойти из-за того, что в это время в Филиппинах формировалось новое правительство. Позже господин Михайлюк извинился за свои слова.

Фердинанд Маркос-младший вступил в должность президента Филиппин 30 июня. В сентябре он говорил, что Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке энергоносителей и других «ключевых товаров».

Олеся Павленко

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