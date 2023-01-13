Дипломат Украины извинился за слова об игнорировании президентом Филиппин звонков Зеленского

Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк извинился перед Министерством иностранных дел Филиппин. Ранее он пожаловался, что Украина не может связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим с июня 2022 года, когда тот вступил в должность.

«Я сказал, что мы хотели бы добиться некоторого улучшения на двустороннем уровне, и поэтому мы делаем это. Наша просьба, которая была отправлена, когда президент Маркос был избран, остается в силе. В этом был смысл»,— объяснил свои слова Денис Михайлюк в интервью ABS-CBN.

Он принес извинения филиппинскому МИД за «любое недопонимание». «Я хотел бы заверить вас, что с моей стороны есть полное уважение, и я надеюсь на филиппинское сотрудничество»,— добавил дипломат.

11 января Денис Михайлюк сообщил, что Киев с июня дважды в месяц связывался с Фердинандом Маркосом-младшим для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако ответа не получал. Господин Зеленский планирует в том числе обсудить «формулу мира» и ее софинансирование. Денис Михайлюк подчеркнул, что Киев ожидает устоявшейся позиции Филиппин по российско-украинскому конфликту.

В мае 2022 года США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Филиппины, выступили за немедленное прекращение боевых действий на Украине. Тогдашний филиппинский президент Родриго Дутерте на мероприятии не присутствовал. Фердинанд Маркос-младший вступил в должность президента Филиппин 30 июня. В сентябре он сказал, что Филиппины ведут переговоры о покупке у России топлива и других «ключевых товаров».

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Лусине Баласян