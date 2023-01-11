Украинские власти с июня не могут организовать разговор Зеленского с президентом Филиппин

Правительство Украины с июня 2022 года не может связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, чтобы согласовать разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил временный поверенный в делах посольства Украины в Малайзии Денис Михайлюк. МИД Филиппин пока никак не комментировал эту информацию.

«Мы просим о телефонном разговоре между президентом Украины и президентом Маркосом, но пока не получили ответа от офиса президента»,— сказал он на брифинге (цитата по изданию Inquirer). Дипломат уточнил, что украинская сторона с июня дважды в месяц связывалась с президентом Филиппин через МИД республики. Планируется, что лидеры двух стран обсудят «формулу мира» или ее софинансирование, а также двусторонние вопросы.

На уточняющий вопрос, почему филиппинское правительство не ответило, господин Михайлюк допустил, что это связано с тем, что президент Филиппин недавно занял пост. «Я предполагаю, что они формируют правительство и заняты своими внутренними делами... Мы ожидаем, что позиция администрации президента к нашей ситуации, к нашей войне уже устоялась, и надеемся, что в ближайшее время они будут готовы к телефонному разговору»,— добавил дипломат.

В мае 2022 года США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Филиппины, выступили за немедленное прекращение боевых действий на Украине. Тогдашний филиппинский президент Родриго Дутерте на мероприятии не присутствовал. Фердинанд Маркос-младший вступил в должность президента Филиппин 30 июня. В сентябре он сказал, что Филиппины ведут переговоры о покупке у России топлива и других «ключевых товаров».

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Лаура Кеффер