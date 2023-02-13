Центробанк повысит нормативы обязательных резервов для банков с 1 марта

Центробанк (ЦБ) России повышает с марта нормативы обязательных резервов, сообщила пресс-служба регулятора. Это будет сделано «в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов».

Какие нормативы затронут изменения:

по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций — до 4%;

по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций — до 7%.

Для банков с базовой лицензий нормативы по обязательствам в рублях останутся без изменения. Новые нормативы применяют, начиная с регулирования размера обязательных резервов за март 2023 года.

Норма обязательных резервов — доля обязательств коммерческого банка по привлеченным депозитам. Она гарантирует выполнение обязательств перед клиентами. Банк обязан держать эти средства в резерве в депозите в Центробанке или в наличных средствах у себя.

Повышение нормативов обязательных резервов банков было анонсировано ЦБ в июле 2022 года. Провести его планировалось в августе, но в итоге срок решили сдвинуть на 1 марта 2023 года. При этом ориентировочный срок второго этапа нормативного повышения, запланированного на 1 июня 2023 года, был сохранен.