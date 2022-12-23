ЦБ перенес срок повышения нормативов обязательных банковских резервов

Повышение нормативов обязательных резервов банков, анонсированное ЦБ в июле, перенесено на 1 марта 2023 года. При этом ориентировочный срок второго этапа нормативного повышения, запланированного на 1 июня 2023 года, сохраняется.

«Решение принято с учетом снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора на конец 2022 года на 0,7 трлн рублей, до 2,6–3,2 трлн рублей»,— объясняется в пресс-релизе на сайте регулятора.

Норма обязательных резервов гарантирует выполнение банками обязательств перед клиентами за счет резервирования средств, необходимых для производства выплат по депозитам. Коммерческие организации могут как хранить резервные средства в наличных в банке, так и держать их в депозите в ЦБ.

Андрей Сапожников