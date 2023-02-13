В Казахстане поменяют 3 тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц

В Казахстане намерены сменить 3 тыс. названий городов и улиц, заявил вице-премьер Алтай Кульгинов. Он уточнил, что в республике на 2022–2025 годы действует дорожная карта по переименованию «идеологически устаревших» названий.

«В рамках дорожной карты изменены названия 68 населенных пунктов и 572 составных частей»,— сообщил господин Кульгинов в ответ на депутатский запрос (цитата по «Sputnik Казахстан»).

По его словам, для «формирования общего исторического сознания» специальная комиссия по ономастике сформировала список «исторических личностей», чьи имена используют при смене названий. Примеры вице-премьер не привел.

В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В сентябре 2022 года депутатская группа «Новый Казахстан» предложила вернуть городу прежнее название, парламент страны это одобрил.

Лаура Кеффер