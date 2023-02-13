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Минпромторг опроверг дефицит «Бисептола», «Панадола» и «Гексорала» в аптеках

Запасы в российских аптеках лекарственных препаратов с торговыми наименованиями «Бисептол», «Панадол», «Гексорал» и «Хилак форте» выше объема среднемесячного выбытия, отсутствия этих лекарств не отмечается, сообщила пресс-служба Минпромторга агентству ТАСС . Ранее газета «Известия» назвала эти препараты, а также АЦЦ и «Но-шпа» самыми недоступными в 2022 году.

Ведомство отметило, что производство препаратов «Бисептол» (международное непатентованное наименование (МНН) Ко-тримоксазол), «Панадол» (парацетамол), «Гексорал» (в таблетках — МНН бензокаин плюс хлогексидин, амилметакрезол плюс дихлорбензиловый спирт, в форме раствора или аэрозоля — МНН гексэтидин) и «Хилак форте» не локализовано в России. Владельцами регистрационных удостоверений на упомянутые лекарства являются зарубежные производители, добавила пресс-служба.

Министерство также сообщило, что технологическая возможность локального производства препаратов с МНН парацетамол есть у 38 владельцев, зарегистрированных в России, с МНН Ко-тримоксазол — у шести, с МНН гексэтидин — у пяти. Ведомство фиксирует производство этих лекарств в РФ. При этом локальное производство препаратов с МНН бензокаин плюс хлоргексидин и амилметакрезол плюс дихлорбензиловый спирт не налажено, добавила пресс-служба.

«Известия» 9 февраля со ссылкой на аналитиков компании DSM Group и главу Альянса фармацевтических ассоциаций Викторию Преснякову сообщила, что из российских аптек почти исчезли лекарства с торговыми наименованиями «Бисептол» и «Панадол», а «Гексорал» и «Хилак форте» по-прежнему находятся в дефиците. Издание заявило, что эти препараты, а также АЦЦ и «Но-шпа» в определенные периоды 2022 года продавали лишь 1-2% аптек.

«Ъ» выяснил, что сокращение представленности импортных препаратов, отказ от выпуска нерентабельных лекарств и снижение спроса негативно отразились на аптечном ассортименте. По оценкам DSM Group, в 2022 году предложение в профильной рознице сократилось почти на 10%, или около 2 тыс. позиций. Дефицита лекарств аптеки не ожидают, отмечая наличие локальных аналогов импортных препаратов.

Подробнее о состоянии фармрынка в России — в материале «Ъ» «Аптеки теряют лекарства».

Эрдни Кагалтынов

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